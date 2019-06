The Outer Worlds torna a mostrarsi in azione in un video gameplay di 11 minuti

The Outer Worlds uscirà il 25 ottobre 2019 su Xbox One - PlayStation 4 e PC : Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato che da oggi è possibile prenotare The Outer Worlds, la cui uscita è prevista per il 25 ottobre 2019 sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, PlayStation 4 e PC Windows. Obsidian Entertainment, famoso studio di sviluppo di giochi di ruolo, presenta The Outer Worlds, una storia arguta e grottesca veicolata dal giocatore e ...

E3 2019 : svelata la data di uscita di The Outer Worlds : Inizia col botto la conferenza E3 2019 di Microsoft, con il trailer dedicato all'atteso The Outer Worlds.Nel video mostrato in questi minuti, apprendiamo che il gioco arriverà il prossimo 25 ottobre e sarà disponibile su Xbox Game Pass al momento del lancio.Ecco qui il trailer E3:Leggi altro...