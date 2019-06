Noemi è tornata a casa La bambina colpita in una sparatoria a Napoli è stata dimessa

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019), ladi quattro anni ferita nel corso di unalo scorso 3 maggio, ha lasciato l’ospedale Santobono ed è. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. La piccola èsottoposta agli ultimi esami che hanno dato il via libera alle dimissioni. Leggi anche...L'uomo accusato di aver sparato a: "Io non c'entro niente" Lo scorso 10 maggio era stato arrestato Armando Del Re, l’uomo che aveva feritonell’agguato contro Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del killer in Piazza Nazionale.

