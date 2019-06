La procura di Catania apre un' inchiesta su Realiti

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Dopo le polemiche, l’. È nell’occhio del ciclone “”, la trasmissione di Rai2 condotta da Enrico Lucci. Ladiha aperto un’, al momento senza indagati, sulla prima puntata dello show andata in onda il 5 giugno.Iltore aggiunto del capoluogo etneo, Carmelo Petralia, ha assegnato le indagini alla Polizia Postale, che ora dovrà acquisire i video della trasmissione. Al centro dell’le dichiarazione di due cantanti neomelodici: Leonardo Zappalà e Niko Pandetta. Il primo, presente in studio, ha detto dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: “Queste persone che hanno fatto queste di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro”, una specie di “se la sono andata a cercare”. Il secondo invece ha ...

