Furto del dna dei centenari in Sardegna | chiesto il processo per 13 persone

Furto al negozio Scarpamondo - il ladro indossa la maglia della Juve : la reazione del web è inevitabile : Esilarante episodio che si è verificato nelle ultime ore e che ha scatenato la reazione da parte del web. Furto nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Il Tirreno’ un ladro è entrato nel negozio Scarpamondo di Porta a Terra indossando una maglietta della Juventus, successivamente ha riempito lo zaino con due paia di scarpe che ha preso da alcune scatole posizionate sugli scaffali ed è scappato, i responsabili del negozio sono ...

Furto con spaccata e inseguimento - arrestato un giovane dello Zen (FOTO) : La Polizia di Stato ha tratto in arresto, per il reato di Furto aggravato in concorso, il pregiudicato palermitano 24enne Lo Iacono Nikolas, del quartiere Zen. Il giovane è stato inoltre denunciato per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato effettuato durante la notte dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, al culmine di un tenace inseguimento ...

Marco Carta - chi è il fidanzato del cantante volato con lui a Mikonos dopo il Furto : Si chiama Sirio l'uomo che dopo l’accusa di furto e l’arresto, ha restituito il sorriso al cantante Marco Carta. dopo lo scandalo e i gossip, l’ex vincitore di Amici è volato a Mykonos insieme al compagno per rilassarsi un po’ e cercare di dimenticare le disavventure giudiziarie degli ultimi giorni.

Marco Carta - parla il padre della donna con lui durante il Furto : "Si è incolpata per salvare lui" : In attesa del processo stabilito per settembre vanno avanti le indagini riguardo al furto avvenuto venerdì presso la Rinascente di Milano e che ha avuto come protagonisti il cantante Marco Carta e una sua amica e fan Fabiana Muscas. La donna ha confessato di essere lei la colpevole del furto ma nell

Marco Carta - parla il padre della donna arrestata per Furto : "Mia figlia si è presa la responsabilità per salvarlo" : Il padre di Fabiana Fuscas, la donna arrestata con Marco Carta per furto aggravato, ha rilasciato una scioccante intervista: "Amici da anni. Si è presa la responsabilità"

Marco Carta "fuga" in Grecia con il compagno - baci e abbracci in attesa del processo per il Furto alla Rinascente : Marco Carta fugge in Grecia con il suo compagno. Dopo le disavventure degli ultimi giorni che devono averlo notevolmente stressato, il cantante ha deciso di concedersi una pausa di relax ed è...

Marco Carta vola a Mykonos dopo lo scandalo del Furto in un negozio a Milano : Erano solo due giorni fa quando Marco Carta venne fermato dalla polizia per il furto di sei magliette nella Rinascente di Milano a Piazza Del Duomo. Il cantante era in compagnia di una donna sulla cinquantina, Fabiana Muscas. I due erano intenti a fare shopping quando, nel momento in cui si sono apprestati ad uscire dal negozio, i metal detector hanno incominciato a suonare all'impazzata. La sicurezza li ha subito raggiunti e i due sono stati ...

Fabiana Muscas - ecco chi è l’amica di Marco Carta arrestata per il Furto delle magliette : Si chiama Fabiana Muscas, compirà 53 anni ad ottobre e lavora come infermiera all’ospedale di Cagliari. È lei la donna bionda che, insieme a Marco Carta, è stata arrestata in flagranza per il furto di sei magliette che, in tutto, costavano 1200 euro, alla Rinascente di Milano. Per il cantante, che ha vinto Amici e il festival di Sanremo, è stata disposta la liberazione dopo l’udienza del processo per direttissima: il processo si terrà a ...

Marco Carta - al via le indagini : chi è la donna che era con lui al momento del Furto : Dopo il Prati-gate si inizia a parlare adesso di Carta-gate. Il furto che ha avuto come protagonista il cantante è finito sulle prime pagine di tutta la stampa nazionale e, adesso che rinviato a giudizio si attende la prima udienza, iniziano le indagini volte a chiarire quale sia la versione effetti

Cerchiara di Calabria. Salvi speleologi bloccati in una grotta nell’Abisso del BiFurto : Sono Salvi e Salvi i cinque speleologi che erano rimasti bloccati in una grotta nell’Abisso del Bifurto, un profondissimo inghiottitoio

Salvi i quattro speleologi intrappolati nella grotta "Abisso del BiFurto" : Sono Salvi i quattro speleologi che erano bloccati in una grotta nell’Abisso del Bifurto, a Cerchiara di Calabria a causa di un’onda di piena improvvisa. Secondo quanto riferisce il Corpo nazioanale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), un quinto membro del gruppo è riuscito ad uscire pochi istanti prima dell’onda, dando l’allarme poco dopo le 16.30. Sul posto stanno operando diverse squadre del ...

Calabria - quattro speleologi bloccati in una grotta nell’Abisso del BiFurto : I quattro, uno dei quali poco esperto, stavano effettuando una discesa nell'abisso del Bifurto, chiamato anche "Fossa del Lupo", un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683 metri. Ore di grande apprensione in Calabria per la sorte di quattro speleologi che a causa di un'improvvisa ondata di piena sono rimasti bloccati in una grotta nell’Abisso del Bifurto. Sul posto si sono immediatamente portati gli uomini del Soccorso ...