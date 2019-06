Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis Conte | Domani vertice sulla manovra

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Il Consiglio dei ministri hailleggebis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo delbisdal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata diffidata.“Habemusbis. Tre sono i filoni principali, la lotta all’immigrazione clandestina per cui si prevede la confisca delle navi, multa dal 10 a 50 mila euro per comandante, armatore e proprietario delle navi che non ottemperano alle richieste della Guardia Finanza e la possibilità di pagare agenti in borghese e usare le intercettazioni”, ha detto il ministro dell’Interno nel corso della conferenza stampa alla ...

