Xbox | Microsoft annuncia Project Scarlett per il 2020 E3 2019

Xbox SCARLETT/ La console arriva a Natale 2020 : 60 nuovi giochi per la Microsoft : XBOX SCARLETT, caratteristiche della console: in uscita a Natale, tutte le primissime indiscrezioni per una esperienza di gioco unica.

Microsoft annuncia Xbox Scarlett e una montagna di videogiochi all’E3 di Los Angeles : Microsoft si presenta all’E3 2019 di Los Angeles con una lunga lista di nuovi videogame, e con i dettagli sulla prossima console per il gaming, nome in codice Xbox Scarlett, che arriverà a fine 2020. L’annuncio ufficiale dissipa qualsiasi dubbio emerso in mesi di indiscrezioni: tecnicamente parlando la configurazione comprende un processore AMD Zen 2 con, scheda grafica AMD Navi, 6 GB di memoria RAM, archiviazione su unità SSD. ...

Xbox trionfa a E3 2019 : tutte le novità e i giochi annunciati da Microsoft : Il marchio Xbox è riuscito certamente a brillare in occasione dell'E3 2019. Merito della conclamata assenza di Sony tra le luci e i colori della fiera losangelina, ma anche e soprattutto di una conferenza piuttosto solida. Certo, sono mancate sequenze incisive di gameplay per i titoli più attesi e per i nuovi annunci, ma la carne al fuoco è decisamente tanta. Senza dimenticare un primo sguardo alla next-gen, con il reveal ufficiale di Project ...

Microsoft rilascia una nuova App Xbox per Windows 10 : Microsoft poche ore fa ha rilasciato una nuova applicazione BETA per Xbox One, rendendo per ora disponibile solo la scheda tecnica dell’app, probabilmente il download arriverà dopo la conferenza, scopriamo di cosa si tratta. nuova app Xbox Beta per Windows 10 L’applicazione permette di scoprire e scaricare nuovi giochi con il servizio Xbox Game Pass, chattare con gli amici tramite la console Xbox, dispositivi mobile e PC o ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett : uscita della console next-gen nel 2020 con Halo Infinite : I rumor avevano ragione: Xbox Scarlett è stata uno dei protagonisti della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Ci riferiamo, come molti di voi già sapranno, alla console next-gen del colosso di Redmond, chiamata non solo a pennellare la nuova generazione del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la futura rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming di Google. ...

E3 2019 : Microsoft rivela gli oltre 12 indie che entreranno nel programma ID@Xbox : A quanto pare una montagna di titoli indipendenti sta arrivando su Xbox One e PC, sono infatti oltre 12 i nuovi giochi che sarà possibile provare con il programma ID@Xbox, iniziativa di Microsoft volta al supporto dei titoli indipendenti più meritevoli.Come riporta Shacknews, di seguito vi elenchiamo alcuni nomi, tuttavia per conoscerli tutti vi suggeriamo di dare uno sguardo al trailer che trovate a fine news:Inoltre teniamo a precisare che ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Streaming E3 2019 Xbox tra Halo Infinite e Scarlett - come seguire la conferenza Microsoft : L'E3 2019 Xbox vuole e deve stupire non solo i fedelissimi di casa Microsoft, ma anche il popolo di videogiocatori più in generale e gli "addetti ai lavori". Questo perché, a fronte dell'attuale generazione dominata da Sony e la sua PlayStation 4, il colosso di Redmond è chiamato alla riscatta in vista della next-gen, così come a mettere sul piatto le ultime frecce all'arco dell'attuale Xbox One - che ha ancora una manciata di esclusive da ...

Microsoft rilascia una nuova App Xbox per Windows 10 : Microsoft poche ore fa ha rilasciato una nuova applicazione BETA per Xbox One, rendendo per ora disponibile solo la scheda tecnica dell’app, probabilmente il download arriverà dopo la conferenza, scopriamo di cosa si tratta. nuova app Xbox Beta per Windows 10 L’applicazione permette di scoprire e scaricare nuovi giochi con il servizio Xbox Game Pass, chattare con gli amici tramite la console Xbox, dispositivi mobile e PC o ...

Xbox Scarlett all'E3 2019? Microsoft stuzzica i fan con un teaser a poche ore dalla presentazione di stasera : A poche ore dalla presentazione di questa sera, Microsoft ha praticamente confermato la presenza di Xbox Scarlett all'E3 2019.Come riporta The Verge, l'utente C.B.K. ha scoperto un messaggio segreto nascosto dal colosso di Redmond nei tre video teaser pubblicati su Twitter negli ultimi giorni.Il primo presenta la scritta R 255, il secondo G 36 e l'ultimo, pubblicato poche ore fa, B 0. I tre messaggi formano il codice 255,36,0, ovvero la sequenza ...

E3 2019 Xbox - quali gli assi nella manica di Microsoft per la conferenza? : L'assenza di Sony da Los Angeles nel corso di quest'anno è senza dubbio un bel tappeto rosso steso per L'E3 2019 Xbox. La divisione dedicata ai videogiochi di casa Microsoft ha un'occasione quanto mai unica e rara con il Convention Center californiano che ha visto la diserzione di Sony, vale a dire quella di appropriarsi interamente della scena per sfoderare i propri pezzi da novanta e provare quindi ad accorciare il gap venutosi a creare nel ...

Microsoft promette nuove funzioni per l'app Xbox di Windows 10 : Microsoft ha avviato un processo per cambiare il funzionamento dell'app Xbox per Windows 10. In origine era questo il metodo principale per accedere alla lista amici Xbox, ai messaggi e alle feature del party console tramite un PC. Tuttavia sembra che le cose stiano ora cambiando.Come riporta The Verge, Microsoft ha ora rinominato l'app come Xbox Console Companion e nella nota di aggiornamento scrive:"Quest'app è stata rinominata Xbox Console ...

Xbox Scarlett : all'E3 avremo notizie sulla potenza delle nuove console Microsoft : La conferenza E3 di Microsoft si terrà domenica 9 giugno a partire dalle ore 22:00 italiane, e proprio in tale occasione avremo modo di farci un'idea della potenza grafica della nuova famiglia di console in arrivo.Come riporta Thurrott infatti, l'evento non ci svelerà le specifiche tecniche nel dettaglio ma ci permetterà comunque di capire le reali potenzialità grafiche delle nuove macchine. Le console che saranno presentate saranno infatti due, ...

Todd Howard su PS5 e Xbox Scarlett : "Sony e Microsoft questa volta non commetteranno errori al lancio" : Il lancio di una nuova console è estremamente complicato e il passato recente ce lo ha dimostrato in più di un'occasione. L'attuale generazione ha visto Xbox One arrancare a causa di un prezzo maggiore e di una strategia comunicativa che non aveva fatto breccia e che era stata sfruttata anche da Sony stessa (ricordate il video sui giochi usati?). La scorsa ha visto PS3 faticare e per quanto riguarda PS5 e Xbox Scarlett cosa possiamo ...