TransAID | l’Europa per la sicurezza del traffico di auto tradizionali | connesse e a guida

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’arrivo in circolazione di veicoli anoma, insieme a quelli convenzionali, potrebbe causare problemi. Per prevenirli e risolverli la Commissione Europea ha finanziato il progetto, finalizzato all’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti e a garantiree comfort a tutti gli utenti della strada. Per capire di cosa si parla, bisogna fare un salto avanti nel tempo fino al momento in cui ai veicolisi affiancheranno in strada quelli anoma (AV,matic Vehicle) e quelli anoma connessi (CAV). Questi ultimi sono i mezzi di trasporto che comunicano con le infrastrutture (ad esempio semafori, attraversamenti pedonali, eccetera) per capire come muoversi. Per ovvi motivi ci saranno zone in cui sarà possibile garantire un’mazione elevata, altre in cui non sarà possibile a causa di sensori mancanti, ...

