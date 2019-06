Sul CorSera i primi approcci di Jorginho con la palla grazie alla mamma ex calciatrice

ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019)«Impariamo dalle donne il mondo ne guadagna» La madre ex giocatrice determinante per il regista del Chelsea Un vero estimatore del calcio femminile è, che a proposito delle ragazze della Nazionale femminile ha detto “Dobbiamo imparare molto: che il calcio non sia un gioco per le ragazze è un concetto che non esiste. Credo che loro dovrebbero avere molte più opportunità e più appoggio. Il mondo ne guadagnerebbe soltanto…”. C’è un motivo in più per sostenere le azzurre, scrive il Corriere della Sera. Ed è che, quando era piccolo, era allenato dex, Maria Tereza. Lo allenava sulla spiaggia di Imbituba, sulla costa meridionale di Santa Catarina, nel sud del Brasile, quando era piccolissimo. Il quotidiano scrive che su YouTube esistono addirittura i video che ritraggonoe figlio mentre ...

