“Realiti” | insulti a Falcone e Borsellino | minacce a Borrelli La Rai insorge | «Controlli

(Di lunedì 10 giugno 2019) Avviata un’istruttoria per chiarire quanto accaduto nella prima puntata della trasmissione: un cantante neomelodico offende i magistrati uccisi dalla mafia e l’altro minaccia un consigliere della Regione Campania. Viale Mazzini: «Parole indegne». Il presidente della Vigilanza Rai Barachini: «Condanna insufficiente, più controllo»

