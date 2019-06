Barbara d’Urso si arrabbia | “Gaffe terribile? L’ho detto apposta!”

Barbara d’Urso fa una gaffe con Annalisa Minetti a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso commette una gaffe con Annalisa Minetti E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente al gossip. A parlare di questo argomento sono state invitate due coppie molto amate dal pubblico di Canale 5: Sergio Arcuri con la sua compagna in dolce attesa e Annalisa Minetti con il marito e sua figlia. In questa circostanza le due coppie, ...

Pippo Franco Contro Barbara d’Urso - ma Appoggia Pamela Prati! : Pippo Franco, ospite nella trasmissione Storie Italiane, ha attaccato la conduttrice Barbara D’Urso. Per quale motivo? Inoltre il comico giustifica il comportamento di Pamela Prati! Ecco perchè! Nel programma Storie Italiane, condotto dalla bravissima Eleonora Daniele, è approdato in qualità di ospite, Pippo Franco. Al comico è stato chiesto di parlare del Pamela Prati Gate e durante il discorso Pippo ha inveito Contro Barbara ...

Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara d’Urso : “Schifo sia cip sia ciop! Sparite - pagliacci” : Era dai tempi di “Calma e sangue freddo” che non si sentiva parlare di Luca Dirisio. Ora però, il cantante è tornato alla ribalta per il duro attacco che ha lanciato contro Marco Carta e Barbara D’Urso. Il motivo? Il fatto che Carta abbia deciso di raccontare i dettagli dell’arresto e dell’accusa di furto in diretta a Live – Non è la D’Urso. “Cultura e giornalismo! – ha esordito ironicamente Dirisio su ...

Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la decisione di Mediaset : Barbara d’Urso non molla la sua Domenica Live Dopo il grande successo di Live-Non è la d’Urso più di qualcuno ha parlato nei giorni scorsi di un probabile addio di Barbara d’Urso a Domenica Live. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe chiesto alla conduttrice napoletana di lasciare la Domenica pomeriggio per dedicarsi alla prima serata, dove […] L'articolo Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la ...

“Lo so che ti piace”. Barbara d’Urso - stavolta - resta senza parole : che figura : Siparietto a luci rosse a “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso invita il giovanissimo youtuber Denis Dosio a fare un provino per Lory Del Santo, regista del capolavoro trash “The Lady”, e scatta la gaffe degna del primissimo posto dei Nuovi Mostri di “Striscia La Notizia”. Denis Dosio deve cercare di rimorchiare la d’Urso e il ragazzo tanto bello quanto simpatico commette un imperdonabile scivolone: ...

Caterina Balivo come Barbara d’Urso? La sua risposta sui social : Vieni da me, Caterina Balivo criticata sui social per gli ascolti: “Stai diventando come la d’Urso” Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto con sua figlia Cora in cui, nella descrizione, ha ringraziato il pubblico per il successo della sua trasmissione, Vieni da me, e per il 15% di share raggiunto negli scorsi giorni dal programma. Sui social, ovviamente, ogni scusa è buona per commentare (e a volte anche criticare e ...

Taylor Mega - da Barbara d’Urso - attacca Francesca De André : ‘Gennaro deve svegliarsi’.. : Continua la faida a distanza tra Taylor Mega e Francesca De André. Dopo l’uscita della web influencer dalla Casa del Grande Fratello 16, la figlia di Cristiano De André non ha usato parole carine... L'articolo Taylor Mega, da Barbara D’Urso, attacca Francesca De André: ‘Gennaro deve svegliarsi’.. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pensavate di esservene liberati? No - Barbara d’Urso ‘raddoppia’ : la notizia : Barbara D’Urso regina del palinsesto di Mediaset. Il suo format del mercoledì sera “Live non è la D’Urso”, è una miniera d’oro per Publitalia che ne ha chiesto il prolungamento. La chiusura di “Live” era prevista per il 19 giugno, ma per la gioia dei “Carmelita lovers” si allungherà di altre due puntate. “Mediaset avrebbe chiesto alla D’Urso di rimandare le vacanze“, si legge su ...

Barbara d’Urso promossa : Live si allunga di altre due puntate : Live Non è la d’Urso: in arrivo due puntate extra In queste ultime settimane, inutile negarlo, Live di Barbara d’Urso ha ottenuto ascolti davvero impensabili al suo debutto anche grazie al caso ‘Pamela Prati’. Ascolti che evidentemente hanno soddisfatto molto i dirigenti Mediaset, i quali, come riportato poco fa dal blog DavideMaggio.it, hanno deciso di allungare Live Non è la d’Urso di ben altre 2 puntate. In ...

Barbara d’Urso su Pamela Perricciolo : “Nuovi punti incredibili” : Pamela Perricciolo, cos’altro c’è da sapere? Parla Barbara d’Urso A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è tornata a parlare di Pamela Perricciolo, dopo averla intervistata a Live. Ha voluto fare il punto della situazione in una vicenda che diventa sempre più intricata: molte questioni sono ancora irrisolte e le ultime esternazioni della Perricciolo hanno gettato nuove […] L'articolo Barbara d’Urso su Pamela ...

Pippo Franco : furia contro Barbara D’Urso. Ma l’attore viene stoppato in diretta tv : A Storie Italiane, Eleonora Daniele ha intervistato Pippo Franco, amico da una vita di Pamela Prati. I due hanno lavorato insieme per tanti, soprattutto durante gli spettacolo del ‘Bagaglino’, dove Pamela ricopriva il ruolo di prima donna e faceva impazzire gli italiani con i suoi sensuali balli. Una carriera meravigliosa, quella della Prati, che però negli utlimi mesi ha subito un brusco colpo a causa del ‘Caltagirone ...

Barbara d’Urso legge una mail che incastra Pamela Perricciolo : «Chiedevano soldi a tuo nome : Al termine dell’intervista fiume di Barbara D’Urso a Pamela Perricciolo, la presentatrice di Live non è la D’Urso ha letto una mail che le è arrivata oggi pomeriggio e che incastra la Perricciolo: «Chiedevano soldi a tuo nome». Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti. Nel tardo pomeriggio Barbara D’Urso ha ricevuto una mail da una coppia che per privacy è rimasta anonimache incastra Pamela Perricciolo. La coppia scrive che ...

Cicciolina mostra un po’ troppo da Barbara d’Urso : l’incidente piccante in diretta a Non è la D’Urso : Imprevisto hot per Cicciolina a Live-Non è la D’Urso. L’ex attrice a luci rosse è tornata sulla poltrona dell’uno contro tutti per confrontarsi con 5 opinionisti del programma di Barbara D’Urso. Nel corso dell’acceso confronto, però, ha mostrato un po’ troppo, rendendo il dibattito ancor più bollente. Complice un abito piuttosto striminzito in proporzione alle sue forme generose, a un certo punto è successo l’inaspettato. In particolare, la già ...

Marco Carta - molto provato per la notte in cella - ha raccontato la sua verità da Barbara D’Urso! Leggi per saperne di più : Ieri sera Marco Carta è andato a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua verità in merito all’arresto per il furto delle 6 magliette della Rinascente. “Suona l’allarme, arriva la vigilanza, ci... L'articolo Marco Carta,molto provato per la notte in cella, ha raccontato la sua verità da Barbara D’Urso! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.