Retroscena Totò Schillaci : “Quella volta che litigammo con Roberto Baggio e gli diedi una testata…” : Totò Schillaci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il bomber delle notti magiche di Italia ’90 è tornato a parlare di quel Mondiale: “Andai a quel mondiale anche grazie alla stampa, che spinse molto per farmi convocare. La convocazione arrivò all’ultimo, quasi ...

Klopp sulla finale di Champions League : “Speriamo che la terza volta sia Quella buona” : Jurgen Klopp sabato proverà a sfatare il suo personale tabù. quella contro il Tottenham sarà la terza finale Champions. Le sue parole in un’intervista a Uefa.com: “Un proverbio tedesco dice: ‘La terza volta è quella buona‘. Al Mainz ho mancato la promozione due volte e l’ho conquistata alla terza. Speriamo che valga anche per la Champions League”. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund nel 2013 e ...

Da Trump al rosario. Il segreto del successo di Salvini Quella svolta negli ultimi 2 giorni e il ruolo di Giorgetti : "Mi tocco!". "Mi ritocco!". Sono gli sms con i quali Matteo Salvini, leader della Lega, ha risposto ad Affaritaliani.it durante il pomeriggio di domenica, ben prima delle proiezioni che hanno sancito il trionfo del Carroccio alle elezioni europee, quando... Segui su affaritaliani.it

“La mafia non è più Quella di una volta” - il nuovo grottesco sguardo di Franco Maresco sulla Sicilia di oggi : Un nuovo, grottesco sguardo di Franco Maresco sulla Sicilia di oggi, con il ritorno di alcuni memorabili personaggi di “Belluscone“, primo fra tutti Ciccio Mira. In questa clip tre momenti estratti dal film. Si parte con la grande fotografa Letizia Battaglia che, mentre si reca all’Albero Falcone di via Notarbartolo il 23 maggio 2017, fa alcune amare considerazioni sul senso della manifestazione. Subito dopo, nei pressi ...

Il pappone diventa magliaro - la rivolta di Roma è come Quella di Napoli : I siti delle radio tifose sono andati tutti in tilt ieri, lo streaming non funzionava, i centralini ingolfati di chiamate, i social inondati dal dolore e dall’indignazione. Il popolo piange, i giornali parlano dello “squarcio nel cuore dei Romanisti” e, come si dice a Roma, “le chiacchiere stanno a zero”: Daniele De Rossi è stato messo alla porta dalla società. “Capitan Passato”, lo definisce oggi una penna avvelenata, lui che era “Capitan ...

BARBARA PALOMBELLI/ 'Quella volta che rischiai di farmi arrestare…' - Verissimo - : BARBARA PALOMBELLI sarà ospite di Verissimo: l'adozione di Monica e Serena e la paura a causa della pericolosità del padre biologico. La conduttrice di Forum si racconta su Canale 5.

Charlize Theron : "Quella volta che mi ricoverarono in ospedale per aver riso troppo con Borat" : Charlize Theron è finita in ospedale per aver riso troppo. Ecco la stravagante rivelazione dell’attrice nel corso della trasmissione Late Night with Seth Meyers: la Theron ha detto di essere stata ricoverata per cinque giorni, nel 2006, dopo aver guardato il film Borat.“Ero andata a vedere Borat con altre persone e, a metà del film, ho riso così forte che mi si è bloccato il collo. Un’ambulanza ha ...

De Magistris : 'Città sconvolta e in preghiera per Quella bimba' : 'Da ieri pomeriggio la nostra città è sconvolta dal ferimento di una piccola bimba napoletana per mano di un vile e disumano criminale senza scrupoli e senza cuore'. Così il sindaco di Napoli Luigi de ...