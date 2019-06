Instagram | nelle Storie anche i testi delle canzoni

Instagram aggiunge i testi delle canzoni alla musica nelle Storie : Una nuova funzionalità per gli appassionati di Stories su Instagram. Ora è possibile aggiungere automaticamente i testi delle canzoni alla musica utilizzata nelle Storie. Gli sticker musicali sono parte importante dell'espressione su Instagram e i modi per connettersi attraverso la musica sul social network sono davvero tanti: ad esempio, è possibile aggiungere musica alle Storie, collegarsi con gli artisti o selezionare la parte di canzone che ...

Utenti di Instagram - è tempo di gioire : ecco IGTV in orizzontale e i link nelle Storie : ecco due nuove funzionalità per Instagram: la condivisione dei link nelle Storie e i video in orizzontale su IGTV. L'articolo Utenti di Instagram, è tempo di gioire: ecco IGTV in orizzontale e i link nelle Storie proviene da TuttoAndroid.

Netflix e Instagram si avvicinano : ora è possibile condividere i contenuti nelle storie : Netflix dà ora la possibilità di condividere i vostri contenuti preferiti tramite le storie di Instagram, in modo da raccomandare quelli migliori ai vostri amici: ecco come funziona. L'articolo Netflix e Instagram si avvicinano: ora è possibile condividere i contenuti nelle storie proviene da TuttoAndroid.

Instagram : come taggare i prodotti da vendere nelle Stories : La sperimentazione del Checkout partirà dagli Stati Uniti con una ristretta cerchia di personalità, per poi espandersi nel resto del mondo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. come accennato,...

Google Duo testa le videochiamate di gruppo - Instagram aggiunge i nuovi quiz nelle storie e Snapchat migliora l’esperienza per Android : Le videochiamate di gruppo sono state individuate nei test di Google Duo lo scorso dicembre e ora la funzionalità è disponibile in alcuni paesi selezionati come l'Indonesia e attualmente supporta un massimo di quattro partecipanti. A partire da ieri gli utenti Instagram possono utilizzare il nuovo adesivo del quiz nelle storie per chiedere ai loro amici e follower di rispondere a una domanda tramite scelta multipla. Gli utenti Andoid di ...