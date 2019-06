Cade mito vitamina D | non aiuta a prevenire il diabete

ilfogliettone

(Di domenica 9 giugno 2019)il '' dellaD come potenziale arma perildi tipo 2. Dopo vari studi giunti a conclusioni opposte, una nuova ricerca in controtendenza presentata al congresso dell'Associazione americana di diabetologia (Ada) 'smonta' il ruolo di questa: lo studio D2d, il piu' grande mai fatto su questo tema, dimostra infatti che dare supplementi giornalieri diD non riduce in modo significativo il rischio di sviluppare ildi tipo 2 in soggetti predisposti e che presentano un livello sufficiente di tale. Lo studio, in contemporanea con la presentazione all'Ada, e' stato pubblicato sul The New England Journal of Medicine e ha destato un grande interesse al congresso.La speranza era infatti che laD potesse rappresentare una efficace e poco costosa arma di prevenzione contro il: solo negli Stati Uniti sono oltre 84 ...

