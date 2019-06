Taxi Milano Licenze | sharing | seconde guide e monitoraggio

Taxi a Milano - troppe chiamate senza risposta : il Comune propone 500 nuove licenze - protestano i tassisti : Doppie guide, Taxi sharing: pacchetto di misure per rispondere alla domanda di Taxi , visto che di sera e nei weekend molte chiamate restano inevase. I tassisti : "Prima risolvere i problemi del traffico". Sala: "I turisti sono aumentati, le licenze no"

Milano : piano del Comune per Taxi - più licenze e seconde guide : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Cinquecento nuove licenze, taxi sharing, seconde guide e monitoraggio del servizio: sono le quattro misure proposte dall’amministrazione di Milano per incrementare il servizio taxi nelle fasce orarie in cui la domanda dei clienti supera l’offerta delle macchine disponibi