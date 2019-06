Pedofilia | per il cardinale Pell ora arriva una denuncia civile

Pedofilia - al via appello per card.Pell : 5.55 Al via il processo d'appello al cardinale australiano George Pell, riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori.Pur non essendo obbligato a presentarsi, Pell è arrivato al tribunale dello stato di Victoria per essere ascoltato dai giudici.E' detenuto in una prigione di Melbourne da quando è stato condannato a marzo a una pena di 6 anni L'ex ministro delle Finanze di Papa Francesco è stato condannato lo scorso dicembre per aver ...

Roma - arrestato monsignore Usa condannato per Pedofilia : era latitante dal 2006 : L'uomo era stato condannato nel 2003 per violenze sessuali su minorenni commesse negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1981

Papa Francesco - al via gli sportelli per denunciare episodi di Pedofilia in ogni diocesi : Nel 'Vos estis lux mundi', Voi siete la luce del mondo, il Papa stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze . Viene assicurato che vescovi e superiori religiosi rendano conto del ...

Pedofilia - sportelli per le denunce e obbligo di segnalazione degli abusi : la legge del Papa contro l’insabbiamento : Papa Francesco rafforza le norme per il contrasto della Pedofilia. Dopo i tre documenti contro gli abusi pubblicati un mese dopo il summit tenutosi in Vaticano, Bergoglio ha emanato una nuova legge per evitare che in futuro questi reati possano essere ancora coperti dalle gerarchie ecclesiastiche, come avvenuto in passato. Tre le novità più importanti che, come le norme precedenti, entreranno in vigore dal primo giugno 2019: l’apertura di uno ...

Pedofilia nel Modenese - Corte d’Appello di Ancona accoglie richiesta di revisione del processo per un imputato : La Corte di Appello di Ancona ha accolto la richiesta di revisione del processo per uno degli imputati del filone giudiziario dei presunti pedofili della Bassa Modenese, esploso negli anni Novanta in provincia di Modena, che ha visto 15 condanne e 24 assoluzioni. Lo riportano Il Resto del Carlino e La Repubblica. Il caso è stato al centro dell’inchiesta giornalistica Veleno condotta da Pablo Trincia e Alessia Rafanelli e pubblicata in ...

Pedofilia Macerata - catechista condannato per abusi su tre bimbe : Macerata, 17 aprile 2019 - Accusato di avere abusato di tre bambine , è stato condannato a 11 anni e mezzo di reclusione un dipendente delle Poste ed ex catechista , 60enne, residente in un piccolo ...

Imbarazzo in Vaticano per l’accusa di Ratzinger sulle cause della Pedofilia Il testo| English| Deutsch : Il timore che gli «appunti» di Benedetto XVI siano usati dal fronte conservatore per attaccare papa Francesco: le «tifoserie» del pontefice emerito e del Papa si sono divise tra chi ha esultato e chi ha espresso fastidio

BENEDETTO XVI 68 E Pedofilia/ Per Ratzinger si esce dallo scandalo seguendo Francesco : Il Papa emerito BENEDETTO XVI ha consegnato un lungo testo sugli abusi e la PEDOFILIA nella Chiesa al mensile tedesco "Klerusblatt"

Papa Ratzinger - la bomba sul Vaticano : "Collasso morale" - per colpa di chi è nato lo scandalo Pedofilia : L'origine della pedofilia nella Chiesa inizia con il "collasso morale" della seconda metà degli anni Sessanta del '900, a quella "fisionomia della Rivoluzione del 1968" della quale farebbe parte "anche il fatto che la pedofilia sia stata diagnosticata come permessa e conveniente". Leggi anche: Chi h