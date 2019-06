Guanciale sui ruoli interpretati di medico e legale | ' Ho rispetto per i telespettatori'

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) In questi giorni si cono create delle polemiche dopo che Linoha rilasciato un'intervista a 'Radio Capital' dove ha sottolineato la felicità di poter mettersi a confronto con il personaggio di Ricciardi. Si tratta di un commissario, una figura nata dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e la serie tv è ambientata nel periodo fascista. L'avezzanese ha spiegato di essere contento per la possibilità di interpretare un ruolo differenteal personaggio 'solito' dell'avvocato e del. Queste dichiarazioni hanno portato a delle incomprensioni ma il protagonista della fiction di Rai uno ha voluto chiarire la situazione. L'attore ha rilasciato queste dichiarazioni: "Se uno deve correre il rischio di incorrere in un'etichetta televisiva, tra il solito, il solito avvocato, io preferisco questo, ha una certa originalità". Una parte del pubblico ha ...

KontroKulturaa : Lino Guanciale stanco dei suoi soliti ruoli? Il suo chiarimento sui social - - PinoNeri5 : «Alla rugiada scesa sui fiori di miscanthus quando s’annuncia l’autunno assomiglio, io che devo svanire » Nat… - sydbarrett76 : @cutierudegirl dipende dalla pasta, nei tortellini in brodo mica ce poi mette il pecorino... manco sui ravioli burr… -