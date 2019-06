Casting per il programma One Million Restaurant con Alessio Pizzi

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Sono aperte le selezioni per un nuovotelevisivo da titolo One. Verranno selezionate 16 squadre di concorrenti, composte ciascuna da 8 elementi, che riceveranno un compenso per ogni settimana di partecipazione. La squadra vincitrice riceverà poi 1 milione di euro per l'apertura di un ristorante. IlSono partite le selezioni per One, un nuovotelevisivo che verrà condotto dal noto chefe prodotto da Essere Produzioni srl. Il nuovo format si snoderà nell'ambito di 15 puntate, una a settimana, ognuna delle quali sarà ulteriormente suddivisa in 2 episodi. Verranno selezionate 16 squadre, composte da 8 membri, 4 dei quali saranno impegnati in cucina e 4 in sala dove dovranno prendersi cura di 12 persone (suddivise in 4 tavoli da 3). Ogni squadra di partecipanti riceverà, nel corso del, un compenso ...

