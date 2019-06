Boato a Montreal | Vettel strappa la pole ad Hamilton nel finale delle qualifiche | sarà

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) Sebastianlaposition a Lewise il pubblico diimpazzisce: terzo posto per Leclerc, la Ferrari va forte in Canada! Quella del Canada doveva essere una pista ‘favorevole’ alla Ferrari, quella nella quale provare a battere il primo colpo stagionale e accorciare il distacco accumulato in classifica dalla Mercedes. Per ora, sembra esserlo. L’incertezza è d’obbligo, viste le prime gare della ‘Rossa’, incapace di capitalizzare quanto fatto di buono nei precedenti weekend, ma asembra esserci un’aria diversa. Lo sottolinea ilal termine, i decibel che si alzano al passaggio di Sebastianche taglia il traguardo del Gp del Canada in 1:10.240 elaposition ad un battaglierlo Lewis. Il britannico, leader del Mondiale, si troverà domani in un vero e ...