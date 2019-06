Bimbo di due anni morto annegato in uno stagno | la polizia sta ricostruendo la dinamica

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Si è sporto troppo avvicinandosi al piccolodel giardino della casa dei nonni per prendere dei pesciolini, ma ha perso l’equilibrio ed è finito in acqua, a testa in giù. La tragedia è avvenuta questa stamattina in una villa alla periferia di Nettuno, sul litorale a sud di Roma dove undi due. L’allarme è scattato poco prima delle 9. Sul posto vigili del fuoco,e 118, ma tutti i tentativi di soccorso sono stati purtroppo inutili. Attualmente sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Anzio che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto nella villa, per stabilire eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione, pare che Nicolò abbia fatto colazione stamattina con la mamma e la nonna sulla veranda. Poi le due donne sono rientrare in casa per pochi minuti, lasciandolo da solo. Il ...

repubblica : Tragedia a Nettuno, bimbo di due anni muore affogato in un vascone del giardino di casa [news aggiornata alle 11:32] - SkyTG24 : #UltimOra Roma, cade in uno stagno del giardino di casa a Nettuno, muore bimbo di due anni #canale50