RepNa | Ilicic conferma la trattativa col Napoli

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Voglio restare in Italia e giocare la Champions”. Sono state queste le parole di Josepche ieri ha dato il suo ultimatum all’Atalanta: resto nel club solo se con la certezza di un progetto più ambizioso. Il suo nome è stato accostato spesso al, nelle ultime settimane, così come alla Juventus. Oggi Repubblicaracconta cheha escluso i bianconeri con fermezza, dicendo che il club di Agnelli “Non c’entra in questa storia…” ed ha inveceto il buon lavoro svolto dai giornali nell’accostarlo alla squadra di Ancelotti, il mister che, del resto, lo vuole fortemente: “Non ho ancora firmato nulla, confermo tuttavia che c’è una proposta in ballo e che i giornali hanno lavorato bene” Nelle prossime settimane il suo agente incontrerà Percassi. Ma l’offerta che ha fatto ilè difficilmente ...