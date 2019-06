Pierluigi Diaco a Blogo | Torno in Rai con Io e te per fare una tv civile

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) "Sono entrato in Rai che avevo 18-19 anni, ero un ragazzino abbastanza presuntuoso, appassionato, ma ancora non con la maturità di far gioco di squadra. Giocavo da solo. Non ero ancora pronto. Oracon questa maturità: gli errori fatti, le esperienze fatte in radio e tv, mi hanno fatto capire che Io e te funzionerà se sarà un gioco di squadra". Cosìpresenta ai microfoni diil programma che prende il titolo dal brano Come nelle favole di Vasco Rossi con il quale torna in Rai a distanza di alcuni anni (la sua ultima volta da conduttore risale a Unomattina estate nel 2010). Accanto al giornalista e speaker radiofonico (RTL 102.5) nella tramissione in onda su Rai1 dalle ore 14 a partire da lunedì 17 giugno ci saranno, non a caso, Sandra Milo ("la regina dei sentimenti") e Valeria Graci ("la regina dei sorrisi"). L'idea è di raccontare "le storie d'amore over 70", ...

