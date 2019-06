Il Pd può essere l’alternativa solo di se stesso Ma per ora di sinistra non si parla

Conti pubblici - Moscovici : “Procedura può essere evitata - ma ora servono i fatti”. Conte : “No tagli a reddito e quota 100” : Non finisce tutto con il parere della Commissione Ue, ma ora “spetta al governo italiano produrre analisi, cifre o misure tali da dimostrare che questa procedura può essere evitata“. Il giorno dopo la pubblicazione del rapporto sul debito italiano e la proposta dei tecnici di Bruxelles di avviare l’iter per deficit eccessivo, il commissario agli Affari monetari, Pierre Moscovici, intervistato dal Sole 24 Ore, ricorda che il parere ...

Caso Noa Pothoven : l’esercizio della libertà può essere doloroso - ma qual sarebbe l’alternativa? : (foto: Getty Images) Noa Pothoven era giovane e soffriva di una grave depressione, di anoressia e di stress post traumatico. Lo scorso dicembre lo aveva raccontato qui (è in olandese ma Google translate funziona abbastanza bene). “Pensano che sia troppo giovane per morire e che dovrei aspettare di avere 21 anni, ma non posso più aspettare“, aveva detto. Era stata ricoverata molte volte, aveva tentato più volte di uccidersi, i ...

Paolo Becchi e i minibot : come funziona la moneta parallela (e perché può essere utile) : Mentre ormai non si parla più di uscire dall'euro, per fortuna il dibattito è ancora vivo sul ripristino parziale della sovranità monetaria. Un tema, tra l'altro, inserito nel contratto di governo con l'obiettivo di introdurre «titoli di stato di piccolo taglio» per pagare i debiti della pubblica am

Ius Soli - il ballerino-attivista Olumati : “Non c’entra nulla con immigrazione - noi nati qui. Governo? può essere opportunità” : ”Lo Ius Soli non è né di destra né di sinistra. La sinistra l’ha sposato per lo stesso motivo per cui la destra non lo sposa: perché non l’hanno capito.” Così Sonny Olumati, il ballerino attivista per i diritti delle seconde generazioni, durante la presentazione del suo primo libro Il ragazzo leone a Roma, ritorna a parlare della legge sulla cittadinanza. ”Tutti i partiti legano lo Ius Soli all’immigrazione, ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia ospita Cremona in una gara-3 che può essere decisiva : Se da una parte c’è una Dinamo Sassari già in finale dopo il 3-0 all’Olimpia Milano, dall’altra parte tra Venezia e Cremona c’è ancora una Serie che è molto lontana dal vedere la propria fine. Si riparte dall’1-1 dopo le prime due sfide e da un equilibrio che sembra veramente difficile da spezzare. La gara-3 di questa sera può davvero essere lo spartiacque di quest semifinale, anche perchè sicuramente una delle due ...

Nissan : la fusione Fca-Renault “può essere un’opportunità” : La proposta di fusione tra Fca e Renault potrebbe presentare delle «opportunità, ma le voglio valutare da vicino e dal punto di vista di Nissan». È il commento dell’amministratore delegato della casa giapponese Hiroito Saikawa, intercettato dai cronisti mentre andava all’incontro con il capo di Renault Jean-Dominique Senard, che è volato a Tokyo pe...

Everest - quanto può essere pericoloso salire una montagna affollata : Coda sull’Everest (foto: Nirma Purja, profilo Facebook) Ha fatto il giro del mondo la foto che mostrava l’Everest affollato nei giorni scorsi. Non di rado lo ha fatto come accompagnamento purtroppo a notizie relative alla morte di alcuni degli scalatori che si cimentavano nell’impresa di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo (8.848 metri). E più volte è stato proprio l’affollamento a esser accostato alla ...

Ecofuturo Tv - settima puntata fra energie rinnovabili e salute. Licia Colò : “Fotovoltaico? Oggi può essere anche bello” : settima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci invita a riflettere sul fotovoltaico; scopriamo insieme a PEF, fornitore di energie rinnovabili, la campagna “Sigilla il tubo”; Michele Dotti ci spiega in modo ironico “come sprecare energia” nelle nostre case; il professor ...

Giro d’Italia – Nibali concentrato per l’ultima settimana : “devo capire quale può essere la strategia migliore e su Roglic e Carapaz…” : Vincenzo Nibali concentrato per l’ultima, tosta, settimana di gara al Giro d’Italia: le parole dello Squalo dello stretto nella giornata di pausa Giornata di riposo, oggi, per i ciclisti in gara al Giro d’Italia prima dell’ultima appassionante settimana per le strade italiane. Vincenzo Nibali si è allenato sui rulli in compagnia dei suoi compagni di squadra della Bahrain Merida, per poi raccontare alla stampa le ...

Rinnovare tutto - Forza Italia non può più essere gestita da uno staff : E’ il caso di smentire subito la tentazione di autosufficienza che emerge dai primi commenti elettorali di Lega e Fratelli d’Italia, giustamente soddisfatti per la loro affermazione. Senza Forza Italia né Matteo Salvini né Giorgia Meloni avrebbero la garanzia di un analogo risultato alle Politiche, perché nei collegi uninominali del Sud e delle Isole una eventuale alleanza a due non basterebbe per ...

La memoria può essere manipolata a fini terapeutici per cancellare ricordi ansiogeni : L’ippocampo, una struttura del cervello grande quanto un anacardi, è la sede dove immagazziniamo i nostri ricordi e le nostre emozioni. Questa struttura è suddivisa in diversi domini, ognuno con una funzione distinta. In un articolo pubblicato su Current Biology, Ramirez e un team di collaboratori operanti alla Columbia University, hanno dimostrato che è possibile manipolare la memoria in modo selettivo. Un giorno si potrebbe immaginare di ...

Il governo tedesco agli ebrei : «Non indossate la kippah. può essere pericoloso» : Il commissario Felix Klein parla di «aumento dell’abbrutimento della società». Il ministro dell’Interno Seehofer: «È inaccettabile, lo Stato deve garantire la libertà di religione»