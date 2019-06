Francesca De André bacia Gennaro ma scrive a Giorgio | la reazione

GF - Francesca De André e la bestemmia : la decisione di Mediaset : Francesca De André finisce sulla graticola. Colpa di una bestemmia che avrebbe pronunciato dentro la casa del Grande Fratello. Non appena la voce ha iniziato a circolare, sui social è scoppiata una vera bufera con un video che incriminerebbe la 29enne. Parole soffocati e poco chiare non sufficienti per fare chiarezza. Così non la pensano i tanti accusatori della ragazza, che proprio nei giorni scorsi si è lamentata di essere sempre sotto ...

GF : Francesca De André e Gennaro - passione scoppiata. Tutto alla luce del sole : Dopo la tempesta, è decisamente tornato il sereno tra Francesca De André e Gennaro Lillio: i concorrenti di questo GF 16 che si sono finalmente abbandonati alla passione alla luce del sole. Solo pochi giorni fa, dopo l’ultima diretta, c’era stato un forte gelo tra i due. “Sono ferito, triste, dubbioso – diceva lui – Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André scrive una lettera a Giorgio : Intenta a sistemare i cocci della sua vita dopo il tradimento del suo Giorgio Tambellini, Francesca De André intanto pianifica la sua esistenza una volta uscita dalla casa del Grande Fratello 16 con Gennaro Lilio.Il modello campano le ha chiesto: “Quando vengo a Milano, a Pomeriggio Cinque, magari se sei libera ci andiamo a bere qualcosa. Non appena risolvi le cose tue, i tuoi impegni di lavoro, magari sarai anche molto impegnata… Se avrai a ...

Grande Fratello - caso bestemmia Francesca De Andrè : arriva la decisione Mediaset : La produzione del reality chiarisce la posizione della concorrente tramite un comunicato ufficiale sui social.

Non ha bestemmiato! Francesca De André resta al Grande Fratello : Francesca De André, accusata dalla rete di aver bestemmiato nella Casa di Cinecittà, è stata scagionata dal Grande Fratello, che ha fatto sapere che la concorrente non ha pronunciato alcuna imprecazione. Nelle ultime ore sembrava che si potesse abbattere su Francesca De André una vera e propria bufera in seguito ad una polemica nata sul web per una presunta bestemmia pronunciata nella Casa del Grande Fratello 16.-- È accaduto tutto ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè dà un consiglio a Martina : Martina Nasoni delusa al GF 16, Francesca De Andrè la consola Il rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro continua a far scintille. Nessun fuoco legato alla passione però, i due concorrenti del Grande Fratello continuano a bisticciare e a non trovare un punto d’incontro. Il chiarimento nei giorni scorsi aveva fatto pensare che tra i due fosse arrivata la tregua, in queste ore però il loro rapporto si sarebbe congelato di nuovo. ...

Francesca De André - il caso bestemmia : la decisione irrevocabile del GF : Francesca De André è senza dubbio la concorrente più chiacchierata di questa 16esima edizione del Grande Fratello. Intanto perché da settimane è divisa tra la vicenda presunto tradimento dell’ex fidanzato, Giorgio Tambellini, e le insistenze di Gennaro Lillio, il gieffino che sin dall’inizio si è dichiarato molto preso e attratto da lei. Che dice di considerarlo solo un amico, nonostante le sue frequenti scenate di gelosia. Come quella dopo ...

GF16 - Francesca De Andrè salvata : “Non ha bestemmiato” ecco la decisione del Grande Fratello : Grande Fratello, arriva la decisione su Francesca De Andrè e la bestemmia A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Francesca De André è finita nuovamente al centro dell’attenzione. In questo caso, ad accendere i riflettori sulla concorrente del reality è stato un caso di presunta bestemmia. Le voci su una possibile imprecazione e su una conseguente … Continue reading GF16, Francesca De Andrè salvata: “Non ha ...

Grande Fratello - bufera su Francesca De Andrè : "Ha bestemmiato - cacciatela". Il video : Nuova bufera su Francesca De Andrè, la chiacchieratissima inquilina del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso su Canale 5: ora è finita al centro dell'attenzione per una presunta bestemmia. Le voci sull'imprecazione si sono diffuse mercoledì, dopo che in rete ha iniziato a circolare un video in

Francesca De Andrè in crisi al Gf per una lettera importante : la reazione di Gennaro : Grande Fratello, la prova per i concorrenti che mette in crisi Francesca De André Francesca De André è entrata al Grande Fratello che tutti pensavano solo al suo rapporto con il padre, sebbene col tempo l’attenzione si sia spostata da quest’argomento al suo interesse per Gennaro Lillio e al tradimento del suo fidanzato Giorgio. Se […] L'articolo Francesca De Andrè in crisi al Gf per una lettera importante: la reazione di ...

News Grande Fratello - caso bestemmia Francesca De André : la decisione : Francesca De Andrè, il caso bestemmia: arriva il comunicato ufficiale del Grande Fratello, la decisione del reality A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Francesca De André è finita nuovamente al centro dell’attenzione. In questo caso, ad accendere i riflettori sulla concorrente del reality è stato un caso di presunta bestemmia. Le voci su […] L'articolo News Grande Fratello, caso bestemmia Francesca De André: la decisione ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si infila nel letto di Gennaro Lillio : sì - è successo : Non sono più voci, gossip, rumors: nella casa del Grande Fratello, ora, è tutto alla luce del sole. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati davvero, senza nascondersi in armadi o sotto alle coperte. Una passione da tempo travolgente e adesso esplosa senza indugi. Ormai certo, insomma, ch

Grande Fratello 16 : Francesca De André e Gennaro Lillio - baci appassionati a letto (video) : Effusioni sempre più esplicite fra Francesca De André e Gennaro Lillio nella casa del Grande Fratello 16. A pochi giorni dalla finale del reality show di Canale 5, i due stanno ormai lasciando cadere ogni freno inibitore e sono più vicini che mai.Stamattina, distesi sui divanetti del salotto, i due inquilini di Cinecittà si sono accoccolati e baciati teneramente sul viso senza tenere conto degli occhi indiscreti delle telecamere (video). Il ...

GF16 - “Francesca è troppo aggressiva” lo dichiara un’amica della De Andrè : Un’altra persona conferma che Francesca De Andrè è troppo aggressiva, la dichiarazione arriva proprio da un’amica ovvero: Valentina Vignali Valentina Vignali ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico da casa, che ha scelto di non mandare in finale la sportiva del GF 16. Ora, i sostenitori della cestista sono curiosi di sapere tutte … Continue reading GF16, “Francesca è troppo aggressiva” lo ...