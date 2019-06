Foto ufficiale Xiaomi Mi Band 4 | features che staccano la Mi Band 3

Elephone U2 è ufficiale con Fotocamera pop up e prezzo strepitoso : Prendono il via il 9 giugno le vendite di Elephone U2, lo smartphone con fotocamera popup più economico presente sul mercato. L'articolo Elephone U2 è ufficiale con fotocamera pop up e prezzo strepitoso proviene da TuttoAndroid.

OUKITEL Y4800 è ufficiale con Fotocamera da 48 megapixel : OUKITEL annuncia ufficialmente il nuovo OUKITEL Y4800, il primo del produttore cinese con fotocamera da 48 megapixel e configurazione al top. L'articolo OUKITEL Y4800 è ufficiale con fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Psg - ufficiale il divorzio con Buffon : “Ciao e grazie di tutto” [Foto] : E’ ufficiale: il Paris Saint Germain e Gianluigi Buffon si separano dopo un anno soltanto. A renderlo noto lo stesso club sul proprio profilo Twitter: “Un gentiluomo sul campo e uno straordinario compagno di squadra. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie di tutto grande Gianluigi Buffon”. In basso il tweet del Psg. Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons ...

Siviglia - adesso è ufficiale : Lopetegui nuovo allenatore [Foto] : Come abbiamo scritto poche ore fa, Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Siviglia. Il club andaluso ha annunciato l’ingaggio del basco che ha firmato un triennale e sarà presentato domani nella sala stampa del Ramón Sánchez Pizjuán. Lopetegui era libero dopo l’esperienza con il Real Madrid terminata dopo appena quattro mesi. In basso il tweet del Siviglia. ¡Bienvenido, míster! #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club ...

Inter - ufficiale l’esonero di Spelletti : il presidente Zhang lo saluta commosso sui social [Foto] : Il numero uno del club nerazzurro ha rivolto un dolce messaggio sui social all’ormai ex allenatore dell’Inter, esonerato proprio questa mattina Le strade di Luciano Spalletti e dell’Inter si sono ufficialmente separate, il club nerazzurro ha ufficializzato l’esonero del proprio allenatore con una nota pubblicata questa mattina sul proprio sito. Un rapporto che si Interrompe dopo due anni, nei quali la società di ...

Due nuove Foto ritraggono Redmi K20 Pro e la sua confezione - domani l’annuncio ufficiale : Redmi K20 e Redmi K20 Pro saranno presentati domani e intanto, la versione Pro, si mostra in due nuove foto insieme alla sua confezione. L'articolo Due nuove foto ritraggono Redmi K20 Pro e la sua confezione, domani l’annuncio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia - è ufficiale : troppa neve - meteo estremo e rischio valanghe - il Gavia non si farà [Foto e VIDEO] : “Abbiamo deciso, alla luce delle risultanze meteo dei prossimi giorni che danno un peggioramento e visto cosa ci dicono i meteorologi della Lombardia, che non potremo fare il Gavia. C’e’ il rischio-slavine, riteniamo di prendere già stasera una decisione, in modo da preorganizzare la tappa in modo corretto“. Lo ha detto il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, in vista 16ª, in programma per martedi’ 28 ...

Motori – Renault Arkana - debutto ufficiale : è il primo SUV coupé di una casa generalista [Foto] : SUV coupé, veicoli innovativi che combinano l’eleganza di una berlina, l’atleticità di un coupé e la robustezza di un SUV. Renault Arkana prova a distinguersi in questo segmento Nell’agosto 2018, al Salone Internazionale di Mosca, Groupe Renault ha presentato per la prima volta il modello da esposizione di quella che sarebbe poi diventata l’Arkana. Oggi svela la versione definitiva, quella che andrà in produzione, di questo SUV ...

Redmi Note 7S è ufficiale con Snapdragon 660 - Fotocamera da 48 megapixel e un super prezzo : Il Redmi Note 7S è stato annunciato in via ufficiale in India con una buona scheda tecnica da meglio di gamma e un ottimo prezzo. L'articolo Redmi Note 7S è ufficiale con Snapdragon 660, fotocamera da 48 megapixel e un super prezzo proviene da TuttoAndroid.

OPPO A9x è grande - economico e ufficiale - con una Fotocamera da 48 MP : OPPO A9x è stato ufficialmente presentato in Cina: scopriamo specifiche tecniche, design, prezzo e data di uscita della nuova variante con fotocamera da 48 MP. L'articolo OPPO A9x è grande, economico e ufficiale, con una fotocamera da 48 MP proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Vision è ufficiale con Fotocamera nello schermo da 6 - 3 pollici : Nel corso di un evento svoltosi oggi in Brasile, è stato annunciato Motorola One Vision, con fotocamera frontale inserita nello schermo. L'articolo Motorola One Vision è ufficiale con fotocamera nello schermo da 6,3 pollici proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Barcellona - clamorosa gaffe dei blaugrana : pubblicato sul sito ufficiale il profilo di Lacazette [Foto] : La società blaugrana ha pubblicato sul proprio sito il profilo di Lacazette, al momento non è chiaro se si tratti di un errore o di un annuncio Una gaffe sorprendente, che arriva a poche settimane dall’inizio del Calciomercato. Il Barcellona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il profilo di Alexandre Lacazette, attaccante attualmente di proprietà dell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022. Il club blaugrana, ...

Ufficiale la nuova serie tv con Pauley Perrette - Broke : trama - cast e prima Foto dall’episodio pilota : La nuova serie tv con Pauley Perrette è stata annunciata ufficialmente dalla CBS come uno dei titoli della prossima stagione televisiva: l'attrice cinquantenne torna sul piccolo schermo un anno dopo aver lasciato NCIS e il suo ruolo più popolare, quello di Abby Sciuto, in una veste comica con cui potrà sperimentare un registro nuovo. La Perrette è la protagonista di Broke, una sit-com a sfondo familiare che racconta le vicissitudini di un ...

Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019 - nuovo smartphone con Fotocamera a scomparsa : Huawei Y9 Prime 2019 è nuovo modello dotato di fotocamera frontale a scomparsa, così come Huawei P Smart Z. Ecco le sue feature L'articolo Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019, nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.