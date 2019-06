Birra gratis in cambio di una bottiglia di plastica vuota | arriva la plastic

"Cena gratis se porti il tuo tavolo al ristorante" : l'offerta della Trattoria Birra Moretti : Rachele Nenzi È questa l'iniziativa lanciata per quest'estate dalla Trattoria Birra Moretti, nel periodo che va dal 12 al 15 giugno a Covent Garden, Londra Una cena gratis in cambio di un tavolo. È questa l'iniziativa lanciata per quest'estate dalla Trattoria Birra Moretti, nel periodo che va dal 12 al 15 giugno a Covent Garden, Londra. Come riporta Leggo, i clienti del locale potranno portare un qualsiasi tipo di tavolo: quadrato, ...