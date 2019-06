All you need is pop 2019 Inizia oggi la festa di Radio Popolare Concerti e incontri

«So Good - take Care of You» : annunciato il portale dedicato Alla prevenzione femminile : Perlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women e GlamourPerlana For Women ...

YouTube ha cambiato le sue regole sui video razzisti - negazionisti - discriminatori e che incitano All’odio : YouTube, la piattaforma di video controllata da Google, ha annunciato che da oggi inizierà a vietare ed eliminare video razzisti, discriminatori, negazionisti e che incitano all’odio. YouTube ha scritto in un comunicato a riguardo: Oggi facciamo un altro passo contro l’incitamento

La rivincita del senzatetto umiliato dAlla star di YouTube : ottiene 20mila euro di risarcimento : Lo YouTuber spagnolo Kanghua Ren gli aveva offerto un biscotto ripieno di dentifricio: è stato condannato a 15 mesi di...

YouTube Music si aggiorna Alla versione 3.17 e rimuove l’anello rosso dell’abbonamento Premium : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione YouTube Music per Android, portandola così alla versione 3.17. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo YouTube Music si aggiorna alla versione 3.17 e rimuove l’anello rosso dell’abbonamento Premium proviene da TuttoAndroid.

La star di YouTube St3pny multato dAlla Guardia di Finanza risponde Alle accuse : "ho sempre pagato le tasse in buona fede" : Nella giornata di ieri il sito AGI riportava una notizia in cui si parlava di un famosissimo YouTuber, St3pny, che avrebbe evaso le tasse. La Guardia di Finanza ha affermato che la star di YouTube avrebbe evaso un milione di Euro in 5 anni. Per la precisione, il sito AGI riporta che "St3pny non ha evaso tasse per un milione di Euro, ma Iva per 400 mila Euro; in più non ha dichiarato 600 mila Euro di redditi in cinque anni, che in termini di ...

Il canale ufficiale YouTube di CAll of Duty avrebbe svelato la data di lancio di Modern Warfare : Sembra proprio che il canale ufficiale di Call of Duty su YouTube abbia fatto trapelare la data di uscita di Modern Warfare. Dopo che Activision ha annunciato un trailer dedicato a questo nuovo titolo che arriverà questa sera alle 19:00, su YouTube è apparsa una sorta di reminder.Questi promemoria sono abbastanza tipici prima di un particolare evento. L'unico problema è che se si passa il cursore sul reminder, questo comincia a mostrare spezzoni ...

Lo youtuber non pagava le tasse. Individuato dAlla Guardia di finanza - deve al Fisco 1 milione di euro : In cinque anni ha evaso 1 milione di euro. A finire nelle maglie della Guardia di finanza è il celebre youtuber Stefano Lepri, conosciuto sul web con il nickname St3pny. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il giovane toscano, 23 anni, era riuscito ad aggirare il Fisco attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non adeguati a...

St3pny evade oltre 1 milione di euro di tasse - lo youtuber Stefano Lepri multato dAlla Finanza : St3pny, il celebre youtuber Stefano Lepri, ha evaso oltre 1 milione di euro ed è finito nelle maglie della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il giovane toscano, 23...

Ha evaso 1 milione di euro di tasse! Lo youtuber St3pNy multato dAlla Guardia di Finanza : St3pNy, al secolo Stefano Lepre, 23enne star di YouTube, è stato multato nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze per aver evaso oltre 1 milione di euro di tasse negli ultimi 5 anni con i suoi video su internet. Secondo fonti investigative, "lui è una persona perbene ma la sua attività non è inquadrata dall'Agenzia delle Entrate. Non è stato denunciato".

How I Met Your Mother - un canale dedicato Alla comedy fino al 7 giugno : Fox How I Met Your Mother un canale dedicato alla comedy al 113 di SkySu Fox+1 c’è tempo fino al 7 giugno per scoprire come Ted ha conosciuto la madre dei suoi figliHow I Met Your Mother la comedy rivoluzionaria capace di ribaltare le formule tradizionali e di costruire una famiglia di amici, ma anche di dividere il pubblico con un finale che è piaciuto ancor meno del discusso finale de Il Trono di Spade, torna su Fox.Se non vi bastavano ...

Pronostico St. GAllen vs Young Boys - Super League 22-05-2019 e Info : Swiss Super League, 35^ giornata, analisi e Pronostico di St. Gallen-Young Boys, mercoledì 22 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita St. Gallen-Young Boys, in programma mercoledì 22 maggio 2019. Il St. Gallen per conquistare un piazzamento in Europa League, lo Young Boys per terminare il campionato in scioltezza dopo essersi confermato campione del torneo per la seconda volta ...

Quanto guadagnano gli streamer su Twitch e YouTube? Secondo un report vengono pagati fino a 50.000 dollari All'ora per giocare ai nuovi titoli : Sicuramente il campo degli eSports in questi anni ha subito una vera e propria impennata, sia che si tratti dei montepremi che per le entrate annuali degli streamer più famosi di Twitch e YouTube.Come riporta Forbes, un report del Wall Street Journal spiega nel dettaglio come gli streamer su Twitch e YouTube che attraggono fan e che hanno più di 15.000 spettatori online durante le loro sessioni guadagnino dai 25.000 ai 50.000 dollari all'ora a ...

Disney ChAllenge Show : i Me contro Te da Youtuber a conduttori : Disney Challenge Show - Me contro Te Dal web alla tv il passo è (sempre più) breve. Negli ultimi anni diversi fenomeni nati on line sono arrivati sul piccolo schermo, cimentandosi come attori o concorrenti di reality. Adesso una coppia di Youtuber famosissima tra i più giovani andrà a condurre un programma vero e proprio su Disney Channel: loro sono i Me contro Te e da stasera alle 20.20 saranno al timone di Disney Challenge Show. Disney ...

Bellezza - cosmetici ‘fai da te’ su YouTube : Allarme dei medici : Le chiamano ‘spignattatrici’ e sono delle YouTuber prodighe di consigli su come realizzare cosmetici casalinghi. Gli esperti mettono in guardia dalla pericolosità di queste ‘ricette’. Con possibili risvolti penali. L’allarme arriva dal 40.esimo congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) che si apre oggi a Roma. “I cosmetici non sono più pozioni magiche – commenta Emanuele Bartoletti, ...