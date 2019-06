A Kobane i cecchini diventano gladiatori nell’arena

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Chi volesse girare il remake attuale de Il nemico alle porte, il film cult che narrava il duello fra un cecchino russo e uno tedesco durante la battaglia di Stalingrado, dovrebbe partire dal libro Nel mirino, i miei giorni in difesa didi Azad Cudi (Longanesi editore). Nel 2002 Azad Cudi era un kurdo-iraniano di 19 anni. Durante il servizio militare, lungo un confine, infiltrato dalla guerriglia kurda si rifiuta di sparare sui suoi concittadini e fugge nel Regno Unito, dove lo status di rifugiato gli consente di ottenere la cittadinanza e imparare l’inglese. Nel mirino. I miei giorni in difesa diPrezzo: 19€ Acquista su Amazon Quando inizia la guerra in Siria, prima partecipa a missioni umanitarie, poi si arruola e nel 2014, dopo un addestramento-lampo, diventa uno di 17che difendono, ...

