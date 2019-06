Traffico Roma del 06-06-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) NOTIZIARIOGIOVEDÌ 6 GIUGNOORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI PARTICOLARMENTE DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA OVEST DEL RACCORDO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DIVERSI KM DI CODA. INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA BOCCEA DIREZIONE CASSIA. INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER FIUMICINO. SI TRATTA ALL’INCIRCA DI 11 KM. ALTRI INCIDENTI PROVOCANO DISAGI SUL RACCORDO. MINORI ALMENO LE RIPERCUSSIONI. UN INCIDENTE è TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, L’ALTRO INCIDENTE è AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PORTA DIPRIMA DELLA BUFALOTTA. IN ENTRAMBI I CASI CI SONO BREVI INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIPERCUSSIONI PER UN INCIDENTE, CI TROVIAMO VERSO LA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO E PER UN INCIDENTE SONO DIFFICILI GLI SPOSTAMENTI TRA LA ...

