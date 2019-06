Su Csm e Lotti | Zingaretti tace Il nuovo corso del Pd non è ancora arrivato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha l’abitudine di dispensare consigli su come ci si comporta correttamente nelle istituzioni e di indicare le figuracce dei suoi successori. Non ha niente da insegnare, invece, né da ridire su come si comportava nelle istituzioni Luca, suo sottosegretario a Palazzo Chigi, oltre che storico braccio destro. Anzi, tutti gli amici della cerchia, in queste ore, si stanno affrettando a sostenerlo. Filippo Sensi, ex portavoce della presidenza del Consiglio e ora parlamentare, ci mette la mano sul fuoco: di– dice – conosce la passione, la competenza, il rigore, l’onestà. E’ un galantuomo, aggiunge l’onorevole Ernesto Magorno, ritwittato dall’account ufficiale del gruppo del Senato. Le accuse sono assurde, aggiunge.però non è “accusato”. Non è indagato. Però è venuto fuori dagli atti della Guardia ...

