Salta la fusione tra Fca e Renault  «Incomprensibile il governo francese»  Tutto in fumo

Motori – Fusione Saltata tra FCA-Renault - il ministro Francese Le Maire : “prendo atto del ritiro” : Fusione saltata, il ministro dell’Economia Del Governo Francese Bruno Le Maire: “prendo atto del ritiro… Lo Stato si e’ dimostrato aperto e ha lavorato in modo costruttivo con le parti” Oggi, dopo l’avvenuta ricezione del comunicato FCA che ritirava la proposta di Fusione con Renault, il ministro dell’Economia Francese Le Maire, ha fatto sapere di aver preso atto della notizia. il ministro Bruno Le ...

Motori – Fusione Saltata tra FCA-Renault - il ministro Francese Maire : “prendo atto del ritiro” : Fusione saltata, il ministro dell’Economia Del Governo Francese Bruno Le Maire: “prendo atto del ritiro… Lo Stato si e’ dimostrato aperto e ha lavorato in modo costruttivo con le parti” Oggi, dopo l’avvenuta ricezione del comunicato FCA che ritirava la proposta di Fusione con Renault, il ministro dell’Economia Francese Le Maire, ha fatto sapere di aver preso atto della notizia. il ministro Bruno Le ...

Salta fusione Fca-Renault. Il titolo risale «Incomprensibile il governo francese» Tutto in fumo in 10 giorni : ecco perché : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Motori – Fusione Saltata tra FCA-Renault - il vice-Premier Di Maio : “non sempre fa bene intervenire” : Fusione saltata tra FCA-Renault, il vice-Premier Di Maio: “Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza” “Questa vicenda dimostra che quando la politica cerca di intervenire nelle vicende economiche non sempre fa bene. Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vice premier Luigi Di Maio, ...

Motori – Fusione Saltata tra FCA-Renault : Frattoianni dice : “accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

Fusione Saltata tra FCA-Renault : Frattoianni dice : “accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

Motori – Fusione FCA-Renault : Salta tutto : “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche” : FCA-Renault: è ufficiale la FCA indispettita dalle continue pretese, da prima donna, del governo francese, ritira ufficialmente la proposta di Fusione avanzata il 27/05 Come avevamo preannunciato qualche giorno fa le trattative tra FCA e Renault sembravano essersi arenate. Dopo la riunione di Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault conclusasi nella nottata di oggi con l’ennesimo buco nell’acqua, John Elkann presidente ...

Salta fusione Fca-Renault. Il titolo risale «Incomprensibile il governo francese» : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Salta la fusione Fca-Renault - titoli giù «Incomprensibile il governo francese» : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione. I titoli Fca calano a Wall Street e a Milano, Renault crolla in Borsa a Parigi

Perché è Saltata la fusione tra Fca e Renault : (Foto: Getty Images) Nulla di fatto per l’accordo dell’anno all’interno del mercato dell’auto. Nel consiglio di amministrazione riunitosi ieri sera, 5 giugno, Fca ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione con il gruppo Renault Perché “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche Perché una simile fusione proceda con successo”, si legge nel comunicato pubblicato dalla casa italo-americana. E sembra che sia ...

Fca-Renault - le reazioni in Borsa dopo la fusione Saltata : i francesi sprofondano : Il titolo di Renault sprofonda in apertura di Borsa a Parigi. È il primo effetto del ritiro della proposta di fusione da parte di Fca, arrivato nella notte, che ha fatto quindi saltare le nozze tra i due gruppi dell’automobile. Renault cede oltre il 7 per cento ed è il titolo che perde di più, perché Fiat Chrysler dopo un’apertura in netto calo a Piazza Affari, quando perdeva oltre il 3%, ora sta limando le perdite all’1,64%. Hanno ...

FCA-Renault - Salta la fusione : non ci sono le condizioni politiche : Colpo di scena nella vicenda della fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault. Nel pieno della notte il gruppo italo-americano ha infatti deciso di ritirare la sua proposta di aggregazione a causa del mancato sostegno da parte dello Stato francese, maggior azionista della Casa della Losanga.La comunicazione della Renault. La decisione della FCA è arrivata poco dopo la pubblicazione di un comunicato della Renault sull'esito di un consiglio di ...

Fca - Salta la fusione con Renault. Decisiva l'opposizione di Macron - titolo Fiat Chrysler crolla a Wall Street : salta nella notte la fusione tra Fca e Renault, decisivi i dubbi del presidente francese Emmanuel Macron e quelli del socio giapponese Nissan, preoccupati per una diminuzione dei rispettivi poteri decisionali. Il fallimento della trattativa ha portato immediati effetti negativi in Borsa. il titolo F

Fca-Renault - ecco perché è Saltato l’accordo sulla fusione : Salta la fusione Fca-Renault, e il titolo a Wall Street perde il 3,7%. Dopo che per ben due volte il cda della casa francese non è stato in grado di prendere una posizione netta sulla proposta di aggregazione presentata da Fca, il gruppo presieduto da John Elkann ha deciso di far saltare la trattativa. ecco le motivazioni...