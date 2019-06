Napoli | amichevole il 28 luglio con il Liverpool

UFFICIALE – Liverpool- Napoli amichevole internazionale di lusso! La data : Liverpool-Napoli , prima amichevole per gli azzurri La SSC Napoli annuncia con entusiasmo la prima amichevole degli azzurri. Le stelle più nobili d’Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d’Europa – che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League – in una amichevole ...

