MotoGP 19 corre su PC | PS4 e Xbox One | il trailer e tutte le novità

MotoGP – Tardozzi commenta la strategia di Marquez al Mugello : “poco corretto - ma…” : Davide Tardozzi e la strategia di Marc Marquez in qualifica al Gp d’Italia: le parole del team manager Ducati Marc Marquez è il poleman del Gp d’Italia: lo spagnolo della Honda ha conquistato la pole al Mugello seguendo la scia di Andrea Dovizioso, lasciandosi alle spalle Quartararo e Petrucci. Marquez ha giocato d’astuzia, scatenando reazioni contrastanti tra rivali e tifosi. “Marquez ultimamente sta cercando ...

VIDEO Davide Tardozzi MotoGP - GP Italia 2019 : “Marc Marquez è stato scorretto ma non ha violato il regolamento” : Non è tanto piaciuta alla Ducati la condotta nelle qualifiche del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2019 di MotoGP, del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il centauro spagnolo ha infatti sfruttato con grande furbizia e scaltrezza la scia della Rossa di Andrea Dovizioso per ottenere la pole position. Tuttavia, alcune manovre dello spagnolo, come nel primo tentativo in curva-11 rischiando di centrare il “Dovi”, hanno ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Darò il massimo - correre al Mugello è speciale” : Valentino Rossi e il Mugello: una storia da Leggenda. Le sette affermazioni del “Dottore” nella classe regina, dal 2002 al 2008, lo hanno portato ad essere il pilota più vincente della storia del Motomondiale su questa pista, sede del sesto round iridato. I successi totali, tenendo conto anche delle esperienze in 125cc e 250cc, sono nove. Numeri impressionanti che, però, cominciano ad avere uno strato di polvere piuttosto spesso. ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Francia 2019 : ”Che bello tornare sul podio! Le sensazioni erano davvero buone - non vedo l’ora di correre al Mugello” : La Ducati Desmosedici di Danilo Petrucci ha concluso al terzo posto il GP di Francia dopo una buona rimonta su Jack Miller e un’intensissima battaglia nei giri finali con il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’umbro ci ha provato tre volte a inserirsi in staccata ma non è mai riuscito a chiudere la corda e si è dovuto arrendere alle frenate pulitissime ed efficaci del forlivese. Per la prima volta intervistato nella zona della ...

MotoGP - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Si corre al Mugello fra due settimane! : Con ancora negli occhi lo spettacolo del Gran Premio di Francia 2019 di Le Mans, il Motomondiale è pronto a trasferirsi nei confini Italiani, in vista del Gran Premio d’Italia 2019. Il Mugello, come consuetudine, sarà palcoscenico di tre giorni (con le gare fissate per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica) davvero intensi, per la sesta tappa della stagione. Gli Italiani, ovviamente, proveranno ad essere profeti in patria, ...

MotoGP - Valentino Rossi mette le cose in chiaro : “se sono ancora qui a correre - c’è un motivo ben preciso” : Il pilota della Yamaha ha parlato alla vigilia del Gran Premio di Le Mans, sottolineando di avere buone sensazioni su una pista che gli piace eccome La vittoria continua a latitare, ma Valentino Rossi non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. Il pilota della Yamaha appare alquanto fiducioso in vista del pRossimo Gran Premio di Francia, in programma sul circuito di Le Mans che piace eccome al pesarese. AFP/LaPresse Interrogato ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso - ora è tempo di attaccare. Ducati remissiva nelle ultime gare - occorre un cambio di ritmo per impensierire Marquez : Nonostante la vittoria nell’esordio stagionale in Qatar e il distacco attuale di soli tre punti da Marc Marquez, il Mondiale 2019 di Andrea Dovizioso può e deve prendere al più presto una piega differente se il forlivese vuole mantenere accese le speranze di tornare a diventare campione del mondo, a quindici anni di distanza dal suo unico successo targato 2004, in 125cc. Il podio argentino e il regalo di Marc ad Austin hanno parzialmente ...

MotoGP – Cecchinello sempre più esilarante sui social : “Suzuki - che scorrettezza! Mi avete copiato”[FOTO] : Lucio Cecchinello ironico ed esilarante sui social: il famoso spoiler ancora protagonista di un post Instagram del team manager LCR Honda Si è disputata ieri un’intensa giornata di lavoro in Spagna: i piloti sono scesi in pista per i test di Jerez, dopo il Gp di domenica, vinto da Marquez, per lavorare sodo con i loro team per provare importanti novità utili per il resto della stagione. La Suzuki ha portato in pista un nuovo spoiler, ...

MotoGP - GP Francia 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Le Mans : Tra due settimane (17-19 maggio) tornerà in scena il Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia) ci godremo lo spettacolo del Circus delle due ruote e il tema sarà sempre lo stesso: tutti contro Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda resta sempre il riferimento mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, in sella alle loro Yamaha e Ducati, cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per contendere al campione del mondo ...

MotoGP - GP di Spagna 2019 : Andrea Iannone non correrà! Fatale la botta alla caviglia sinistra rimediata in FP4 : Andrea Iannone è costretto a dare forfait per il GP di Spagna 2019, quarto round del Mondiale di MotoGP, in seguito alla rovinosa caduta rimediata in curva 11 della quarta sessione di prove libere di ieri che ha provocato un forte dolore alla caviglia sinistra. Già ieri erano sorte forti preoccupazioni riguardo la presenza del pilota Aprilia nel Gran Premio odierno, e anche se gli ultimi accertamenti e l’esame della TAC hanno escluso ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Amo correre in Europa - possiamo essere competitivi a Jerez” : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna) e nel pRossimo weekend si tornerà a girare nel Vecchio Continente. Nella classe regina siamo reduci dalla sorpresa delle sorprese: la caduta del “Re di Austin” Marc Marquez e il successo della Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nei primi tre GP dell’anno, quindi, si devono annotare tre vincitori diversi. L’errore di Marquez in pochi lo avevano messo in ...

MotoGP Honda - Marquez : «Non vedo l'ora di correre a Jerez» : Dopo la caduta in Texas, il campione del mondo in carica Marc Marquez torna sul circuito 'Angel Nieto', che lo ha visto ottenere sei podi e due vittorie, con l'intenzione di accorciare la distanza ...