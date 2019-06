Immigrato picchia i poliziotti a Padova | il giudice lo scarcera Rivolta degli agenti | il

liberoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Scene di ordinario degrado a. Untunisino "In evidente stato di agitazione" sfugge aglie quando viene raggiunto li "colpisce ripetutamente procurando lesioni con prognosi di 7 e 5 giorni". Il tutto accade in pieno giorno. A pubblicare il video è Massimo Bitonci, ex sindaco l

allnews24eu : L’ex marito entra in negozio e la picchia: commessa salvata da un immigrato - AllNews24 - Voghera – Paura ieri i… - pfv57 : RT @Davide: Ora che un tool pubblico di Facebook rivela che la pagina Matteo Salvini nell'ultima settimana ha speso 10.000 euro per sponsor… - Paolina761 : RT @Davide: Ora che un tool pubblico di Facebook rivela che la pagina Matteo Salvini nell'ultima settimana ha speso 10.000 euro per sponsor… -