(Di giovedì 6 giugno 2019) La maggior parte dei media continuano ad occuparsi del possibile prossimo allenatore dellantus, con la maggior parte delle indiscrezioni che sostengono la possibile nomina di Maurizio Sarri sulla panchina dellantus. A tal riguardo ha parlato anche Migueldel portiere spagnolo attualmente al Milan, sottolineando come per lui il tecnico toscano sia uno dei migliori al mondo, avendolo dimostrato sia al Napoli (è infatti arrivato lo scorso anno a pochi punti dallantus Campione d'Italia) che al Chelsea (terzo posto in Premier League e vittoria dell'Europa League). In merito invece al possibile trasferimento di suo, Pepe, allantus, in sostituzione del probabile partente Mattia Perin, lo stesso ha ribadito come il portiere spagnolo sia un professionista, e che nonnessun tipo di problema a trasferirsi allantus. Sarebbe infatti un passo in ...

