Guardiola-Juventus | la svolta arriva dal TAS! Ecco cosa sta succedendo

Juventus insaziabile : Messi in coppia con Ronaldo - Guardiola mister : La Juventus pensa in grande e tra gli obiettivi di mercato ha Leo Messi. La Pulce in coppia con Cristiano Ronaldo?

Paganini : 'Per la Juventus la prima pista porta a Guardiola - la seconda a Pochettino' : Nelle menti dei tifosi della Juventus aleggia un grande dubbio Maurizio Sarri o Pep Guardiola. Il popolo juventino è alla disperata ricerca di notizie per sapere chi sarà il nuovo allenatore. Al momento, anche i media si dividono in due fronti ovvero chi vede Sarri come candidato numero uno per la panchina dei Campioni d'Italia e chi invece crede che alla fine la spunterà Guardiola. Del possibile approdo a Torino del tecnico catalano ne ha ...

Juventus - Barzagli su Guardiola : 'Ogni tanto è bello sognare' : La Juventus in questi giorni si sta muovendo su due fronti: il primo è quello legato al nuovo allenatore e il secondo riguarda il mercato. Al momento, i bianconeri stanno ancora vagliando varie ipotesi per la panchina. La pista più accreditata sembra essere quella che porta a Maurizio Sarri, ma anche le voci riguardanti altri tecnici non accennano a diminuire. In particolare ci sono ancora molti rumors legati a Pep Guardiola. Del tecnico ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Duello con Sarri - il fattore Uefa-City... : Pep Guardiola nuovo allenatore Juventus: Andrea Agnelli sogna il tecnico del Manchester City, testa a testa con Maurizio Sarri. Le ultime

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Barzagli : 'A volte è bello sognare' : Luciano Moggi su Pep Guardiola alla Juventus: "E' la prima scelta, dipende tutto dalla Champions". Le parole di Andrea Barzagli.

Juventus - Barzagli alimenta i sogni dei tifosi bianconeri : “Guardiola nuovo allenatore? Dico che…” : Presente a Catanzaro per ricevere il Premio Ceravolo, Andrea Barzagli ha espresso il proprio punto di vista sul prossimo allenatore della Juventus La sua carriera è finita da poche settimane, ma Andrea Barzagli continua a ricevere premi che ne sottolineano la grandezza. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Il difensore ormai ex Juventus ha ricevuto a Catanzaro il 10° premio sportivo Nicola Ceravolo, approfittando dell’occasione per esprimere le ...

Guelpa : 'Guardiola viene ancora trattato - Sarri è solo il 'Piano B' per la Juventus' : L'attesa principale dei tifosi bianconeri riguarda inevitabilmente la nomina del prossimo tecnico della Juventus, che a breve dovrebbe essere ufficializzato. Proprio per questo sembra ancora non decollare il mercato dei giocatori per i bianconeri, con i 'soli' arrivi certi di Ramsey dall'Arsenal e di Romero dal Genoa (l'argentino dovrebbe però restare in prestito nella società ligure anche la prossima stagione), oltre a Demiral del Sassuolo (con ...

Riprende il tam tam Guardiola - il titolo Juventus a + 4 - 58% : La Borsa come Guardiolometro. In questi giorni su cui si dovrà scrivere un libro, o magari un film, giorni in cui il più importante club italiano è alla ricerca di un allenatore, uno dei giochini è guardare la Borsa. Se il titolo Juve va su, vuol dire che il tam tam per Guardiola sta crescendo. Se va già, vuol dire che non si parla più di Pep alla Juventus. Al momento, il titolo della Juve è a +4,58. Niente male. C’è chi, come Italo Cucci, ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Paganini : 'Incontro con sceicco Man City : è in uscita' : Guardiola allenatore Juventus? Secondo l'ex ds bianconero, Luciano Moggi, Pep è la prima scelta, ma l'operazione non è semplice

Guardiola-Juventus - colpo di scena. Paganini (Rai) : “Uscita dal City. Sarri piano C” : GUARDIOLA JUVENTUS- Nuova conferma sul possibile affare Guardiola in casa bianconera. Come evidenziato da Paolo Paganini, noto esperto di mercato “Rai“, l’allenatore spagnolo avrebbe pranzato in un un grande albergo di Abu Dabhi con Mansour e in quel pranzo, riferito da persona presente, si è parlato di un’uscita senza strappi da ambo le parti di […] More

Guardiola allenatore Juventus?/ "Primo incontro a gennaio" e le quote crollano... : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? L'ipotesi resiste e spunta un retroscena: "Primo incontro a gennaio". Le quote intanto crollano...

Guardiola NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ Moggi : "È lui la prima scelta ma..." : GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Moggi: "È lui la prima scelta ma Sarri è pronto". Le ultime notizie sul tecnico del Manchester City.

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ "Agnelli sta sistemando clausole del contratto" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Nuove voci: "Agnelli sta sistemando le clausole del contratto". Sarri piano B del club bianconero...

Juventus : è fatta per Sarri? C’è chi rilancia Guardiola : “Agnelli sta sistemando le clausole” : Guardiola Juventus, un accostamento assai complicato, ma che continua a tenere banco sul fronte mercato. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni e come rivelato da “Alfredo Pedullà”, noto esperto di mercato, Sarri avrebbe ormai ottenuto il via libera dal Chelsea per dire sì alla Juventus in maniera ufficiale. Sarà solo questione di tempo, poi […] More