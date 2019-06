Fca | Elkann | stop al dialogo con Renault per proteggere i nostri interessi

Rottura Fca-Renault - gli errori degli Agnelli-Elkann e un fallimento di sistema : Nel cuore della notte la Fca ha dunque ritirato la proposta di fusione alla pari con Renault. Questa operazione, sulla cui opportunità strategica e sulla cui effettiva realizzabilità esistevano peraltro rilevanti criticità industriali, finanziarie e tecnologiche, si è rivelata prima di tutto un fallimento di sistema. Fca ha ritirato la proposta imputando, nella sua nota formale, questa scelta alle mutate «condizioni politiche»...

Oltre a Fca. A che punto è l’avventura mineraria di Elkann : Milano. Oro, palladio, platino. Non c’è solo la preoccupazione di “sistemare” Fiat Chrysler in una casa comune con Renault e, magari, Nissan, a occupare i pensieri di John Elkann. In questi mesi Exor Investment, il braccio operativo londinese della finanziaria del clan Agnelli si è mosso con decisio

Fca-Renault - spuntano i dubbi di Nissan La Francia chiede a Elkann altre garanzie : Secondo Bruno Le Maire, portavoce del ministro delle Finanze, oltre a rassicurazioni sul mandato di Senard, Parigi vuole evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale

Le Maire chiede a Elkann altre garanzie per la fusione Fca-Renault : Nell’incontro del weekend, Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francese, ha chiesto al presidente di Fca John Elkann, ulteriori garanzie nella fusione con Renault. Lo conferma un portavoce del ministro a Bloomberg, il motivo della richiesta francese è quello di evitare tagli occupazionali e difendere l’interesse nazionale. Le richieste sono: un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault, un posto al governo in Cda ...

Fca-Renault - Parigi chiede garanzie a Elkann : Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha incontrato il presidente di Fca John Elkann venerdì e sabato per poi vedere domenica il presidente di Renault Jean-Dominique Senard. Il governo francese chiede chiarimenti sulla fusione proposta da Fca al gruppo del Diamante: Parigi chiede che siano evitati tagli all’occupazione, che il quartier ...

Fca-Renault - Elkann incontrerà Nissan e Mitsubishi. E Manley vende azioni Fca : Le grandi manovre intorno all’affaire Renault-Fca sono iniziate. E con esse, il valzer di trame e schermaglie che ci accompagnerà fino alla chiusura dell’accordo tra il gruppo francese e quello italo-americano. Andando con ordine c’è da registrare la richiesta di un incontro da parte del presidente di Fca, John Elkann, ai numeri uno di Nissan e Mitsubishi, rispettivamente Hiroto Saikawa e Osamu Masuk. Il motivo, secondo la ...

Motori – Fca-Renault : Elkann vuole incontro con Nissan-Mitsubishi. Tenterà il “Colpo Grosso”? : John Elkann, pensa al futuro dell’azienda e vuole incontrare i vertici nipponici per chiarire gli estremi della fusione e per tentare il “Colpo Grosso” FCA, per volontà del suo presidente John Elkann, richiede ufficialmente un incontro con i vertici nipponici, la motivazione? quella di spiegare al meglio la proposta fatta al Gruppo Renault per la fusione dei due gruppi, questo è quanto scrive il quotidiano economico ...

Fca-Renault - ad Nissan : incontrare Elkann : 04.41 L'amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, si dice interessato a incontrare il presidente di FCA, John Elkann, per parlare della proposta di fusione con Renault. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Kyodo. Siakawa ha spiegato di essere in contatto con Elkann ma di non sapere quando e dove si potrebbero incontrare.

Fca-Renault - al prezzo di tre Ronaldo Elkann si compra il gruppo francese : Il mercato guarda ai valori della fusione. Ma i numeri, in questa partita, hanno poco significato. Perché il vero valore è nel futuro accordo con Nissan....

Fusione Fca-Renault - Elkann prova a rassicurare Nissan : Nomi in codice, località segrete, riservatezza assoluta. Un armamentario da agenti segreti più che da capitani d’industria. Il piano per la Fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault, che potrebbe cambiare il panorama mondiale dell’industria dell’auto, è stato messo a punto in una serie di incontri segreti nelle residenze private del president...

Fca-Renault : come sarà l’intesa su marchi - piattaforme e hi-tech. Pressing di Elkann su Nissan : Con il via libera alle complesse procedure per avviare la fusione tra Fca e il gruppo Renault inizia un processo di integrale revisione della geografia dell’industria dell’automobile con prospettive di dominio planetario qualora si arrivasse a una triplice intesa coinvolgendo anche l’intera Alleanza Renault Nissan Mitsubishi...

Fca-Renault : i vantaggi dell’intesa tra marchi - piattaforme e hi-tech. Ed Elkann «chiama» Nissan e Mitsubishi : Con il via libera alle complesse procedure per avviare la fusione tra Fca e il gruppo Renault inizia un processo di integrale revisione della geografia dell’industria dell’automobile con prospettive di dominio planetario qualora si arrivasse a una triplice intesa coinvolgendo anche l’intera Alleanza Renault Nissan Mitsubishi...

Fca-Renault - Elkann : la fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...

Fca-Renault - Elkann : fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...