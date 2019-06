(Di giovedì 6 giugno 2019) Restano gravi le condizioni di 6 dei 20in seguito all'del camion rosticceria verificatosi ieri alrionale di. Tra di loro, a destare maggiore preoccupazione è una ragazza di 22 anni che riporta gravi ustioni sul 40% del corpo. Indagini in corso per scoprire le cause della deflagrazione.