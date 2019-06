Veneto | dalla Regione 6 mln a Its Academy per ampliare offerta formativa 2

Veneto : dalla Regione 6 mln a Its Academy per ampliare offerta formativa : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto stanzia 6 milioni di euro per dare continuità e ampliare l’offerta formativa degli Its-Academy nel territorio regionale, aumentando del 50 per cento le risorse messe a bilancio nel precedente triennio. “Con sette fondazioni e 40 corsi avvi

Sanità : Veneto - nuovi 90 medici specializzandi finanziati dalla Regione (2) : (AdnKronos) - “Siamo di fronte alla necessità di fronteggiare la carenza di camici bianchi – prosegue l’Assessore -. Nel Veneto, mancano all’appello circa 1300 professionisti, e a noi è richiesto impegno nel mantenimento degli organici. Si è sempre detto che è non è il momento delle parole ma quello

Sanità : Veneto - nuovi 90 medici specializzandi finanziati dalla Regione : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Sono 90 i contratti di specializzazione medica aggiuntivi deliberati, per l’anno accademico 2018-2019, oggi dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Un’operazione che, con un finanziamento di 9.795.000 euro conferma un impegno del

Sull’Autonomia di Veneto e Lombardia frenata dalla vittoria leghista nel Centro-Sud : Metà dei veneti e oltre il 40% dei lombardi ha scelto la Lega. Ma a decretare il successo di Matteo Salvini, che oggi guarda i suoi avversari dall'alto del 34%, sono stati anche e soprattutto i nuovi arrivati del Sud...

Animali : Oipa - in Veneto più di 450 cani liberati dalla catena in 4 anni (2) : (AdnKronos) - “La detenzione di un cane a catena è di fatto una condizione crudele oltre che inadeguata: essa non garantisce la soddisfazione delle esigenze etologiche di base, impedendogli un movimento libero ed è spesso l’inizio di una condizione che sfocia poi in forme di maltrattamento e soffere

Animali : Oipa - in Veneto più di 450 cani liberati dalla catena in 4 anni : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - cani costretti a vivere con una catena fissa al collo, senza la possibilità di muoversi liberamente, senza poter esplorare neanche il giardino della propria abitazione, condannati ad una vita da prigionieri: sono più di 450 gli interventi di liberazione e relativa sanz

Maltempo Veneto : 93 milioni per rimettere in sicurezza i territori distrutti dalla tempesta Vaia : Presentato oggi a Sedico (BL), dal Commissario delegato per i primi interventi legati al Maltempo dell’autunno scorso, il piano anti-valanghivo 2019 che prevede l’apertura di 29 cantieri nei prossimi tre mesi per circa 93 milioni di euro per il recupero e la messa in sicurezza dei nuovi siti valanghivi. All’iniziativa sono intervenuti il Presidente della Regione Veneto, l’Assessore regionale all’Ambiente, i vertici di Veneto Strade con l’ing. ...

Meteo - il maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

