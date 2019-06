Trasportava 100 kg generi alimentari scaduti | sequestrati cibo e furgone

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma – Un autocarro carico di oltre 100 chili di alimenti mal conservati e ad elevato rischio per la salute dei consumatori e’ stato individuato ieri da una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale in zona Esquilino. La merce e’ stata sequestrata e poi distrutta ed il responsabile sanzionato per oltre 2 mila euro. Due agenti del I Gruppo ex Trevi, in sevizio di controllo nella zona, notavano un autocarro in via Cairoli che, con vano aperto, stava effettuando operazioni di carico e scarico merci. Insospettiti dall’ammasso di merci ci hanno voluto vedere chiaro. Oltre 100 kg di prodotti per lo piu’ di origine ittica, oltre a carne, frutta e verdura venivano trasportati su di un mezzo privo di cella frigorifera e sistemi di coibentazione, in pessime condizioni igieniche, non separati tra loro in modo da evitare la contaminazione tra alimenti. Il pesce ...