Sei una ragazza e giochi a calcio? Allora sicuramente sei lesbica

Pamela Prati - Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : «Oltre che parli Sei pure una ladra!» : Un tempo grandi amiche, dopo il caso del mancato matrimonio di Pamela Prati tra le ex agenti della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, non corre buon sangue. Eliana nella notte infatti...

Eliana Michelazzo spara a zero sulla Perricciolo : 'Sei una criminale - devi curarti' : Non c'è una fine per la soap opera che vede protagoniste Eliana Michelazzo, Pamela Perriccolo e la showgirl Pamela Prati. Di giorno in giorno arrivano dei nuovi clamorosi risvolti su questo caso che ha infiammato l'opinione pubblica. Dopo la versione dei fatti della Michelazzo e della Prati, ecco che anche 'donna Pamela' ha scelto di vuotare il sacco e lo ha fatto raccontando pubblicamente la sua verità in un'intervista a FanPage, dove ha reso ...

Rifiuti - 20 arresti per traffico illecito in Sei regioni. Il gip di Milano : “Nei capannoni nessuna precauzione per salute” : Era una “organizzazione di tipo imprenditoriale, dedita in modo continuativo all’attività di cessione, ricezione, trasporto e stoccaggio di Rifiuti” quella scoperta dalle iniziali indagini della Procura di Torino poi trasmesse a Milano e che hanno portato a 20 arresti da parte del Noe di Milano (12 in carcere e 8 ai domiciliari) e che ruota attorno alla Winsystemgroup e al suo “dominus” Massimo Sanfilippo. Indagini ...

I vantaggi di avere Sei dita in una mano ce li svela per la prima volta questo studio : Gli scienziati, per la prima volta, hanno osservato l'attività cerebrale delle persone con polidattilia, cioè con sei dita in una mano e hanno scoperto qualche informazioni in più su questa condizione straordinaria. Vediamo insieme cosa succede nel cervello delle persone con polidattilia e quali sono i vantaggi.Continua a leggere

Elezioni comunali Bari 2019 - i risultati in diretta : sfida a Sei per Palazzo Città : Dalle 14 lo spoglio a Bari e nei nove comuni della provincia dove si vota per eleggere il nuovo sindaco. I risultati delle...

Radio Kiss Kiss - De Maggio : “Il Napoli prenderà Sei giocatori - tre top! ADL vuole che Ancelotti costruisca una grandissima squadra! I nomi” : De Maggio sul mercato del Napoli Il giornalista e direttore Walter De Maggio, è intervento a Radio Kiss Kiss durante Radio Goal ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: “C’è feeling totale, Ancelotti con Giuntoli e De Laurentiis si ritrovano su tutto a partire da mercato in entrata ed uscita. Per quanto riguarda il ritiro estivo di Dimaro, invece, mi dicono che sarà pazzesco. Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli hanno già deciso le linee ...

Giudice critica Trump in tribunale e sui social : sospeso per Sei mesi : Tramite i suoi account Facebook e LinkedIn, l'uomo pubblicava commenti sprezzanti sul presidente degli Stati Uniti fin dal 2016

Quando pensi di essere al bar ma Sei seduto su un aereo in volo : si accende una sigaretta e per lui finisce male : Un uomo, su un volo diretto a Minneapolis, a circa 40 minuti dall’atterraggio, si è acceso una sigaretta in cabina e ha iniziato a fumare come se niente fosse. Una signora, seduta vicino a lui, ha ripreso la scena. Dopo qualche secondo un uomo ha attirato l’attenzione del personale di bordo. “Non può fumare a bordo, è contro la legge. Non lo sa?” gli ha chiesto lo stuart, pretendendo di verificare il documento di volo. ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio parla di suo padre : "Se Sei una persona che soffre perché non ti sei fatto avanti?" : Il giovane napoletano torna a parlare della lettera inviata da suo padre e ricevuta durante la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì. L'uomo non vede suo figlio da 27 anni, il concorrente aveva rivelato ciò che sarebbe accaduto in un lungo confessionale: Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e ...

Giampiero Galeazzi si commuove in diretta e a Mara Venier dice : “Sei meglio di una cotoletta” : Una telefonata e la commozione in diretta. Giampiero Galeazzi non ha saputo trattenere le lacrime quando ha sentito la voce di Mara Venier al telefono durante Storie Italiane. Ospite nello studio di Eleonora Daniele, Galeazzi stava ripercorrendo, a pochi giorni dal suo 73esimo compleanno, i momenti salienti della propria carriera. L’amica Mara Venier gli ha rivolto parole di grande stima ed affetto: “In questo mondo non è sempre ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio litiga con Francesca De André : "Sei una pazza totale! Non sei normale!" (Video) : Cristiano Malgioglio, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello 16, ha discusso animatamente (eufemismo generoso...) con Francesca De André, una delle concorrenti di quest'edizione del reality show di Canale 5.Uno degli obiettivi per questa puntata di Barbara D'Urso, infatti, era quello di far chiarire Malgioglio e la De André dopo uno scambio di battute particolarmente acceso avvenuto durante la scorsa settimana.prosegui la ...

Amici - Alessandra Amoroso a sorpresa fa commuovere Maria De Filippi : "Sei stata una mamma" : Il legame tra Alessandra Amoroso e Maria De Filippi è fortissimo, ancora a 10 anni dalla vittoria della cantante salentina ad Amici. La riprova la si è avuta sabato sera, quando in occasione della semifinale di Amici 2019 quando è andato in onda, con gran sorpresa della conduttrice, un filmato in cu

Amici 18 - la lettera di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi : "Sei una grande donna - ti voglio bene" (video) : Maria De Filippi, in occasione della semifinale di Amici 18, in onda, stasera, sabato 18 maggio 2019, ha ricevuto la visita a sorpresa della cantante, Alessandra Amoroso. Con la complicità della produzione e Giuliano Peparini, la cantante, vincitrice di qualche edizione fa del talent show di Canale 5, ha avuto modo di ringraziare la conduttrice per i dieci anni di successo nella discografia italiana.prosegui la letturaAmici 18, la lettera ...