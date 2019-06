Progetti europei | il comune dell' Aquila a Bruxelles per Digital' AQ

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'- Ilsarà presente aper l’incontro sul tema "A strategy for EU Cities in the 21st Century" (Una strategia per le città'Unione Europea nel ventunesimo secolo), evento che conclude la prima fase'iniziativa "Cities Challenge", che intende promuovere lo sviluppo economicoe città tramite l'utilizzoe nuove tecnologie in campoe. L’amministrazione comunale sarà rappresentata dall’assessore alle Politiche europee, Carla Mannetti, che ha sottolineato come il capoluogo d’Abruzzo sia l’unica città italiana a partecipare all’evento, essendo stata l’unica ad essere ammessa all’iniziativa in questione, avendo vinto il relativo bando con il progetto denominato'AQ. “Nella primaverao scorso anno – ha rammentato Mannetti – la Commissione europea ...

