Metamorphosis è un nuovo puzzle platform ispirato al famoso racconto di Franz Kafka che

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ovid Works ha rivelato il suo primo Dev Diary per, un particolarein prima persona con protagonista un uomo misteriosamente trasformato in un piccolo insetto, riporta Tweaktown. Il gioco attirò molti consensi alla sua rivelazione durante la GDC di qualche settimana fa. In molti lo hanno definito un indie da non perdere.arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.al celebredi, La Metamorfosi. Il videogioco di Ovid Works reinventa il protagonista dell'opera Gregor Samsa mentre si trasforma in un piccolo insetto e si imbarca in una missione per salvare se stesso e il suo amico Joseph, che è stato arrestato per ragioni sconosciute. Leggi altro...