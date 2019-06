È morto a 49 anni il maestro D?Alise | fu bronzo alle Olimpiadi di Barcellona

Luigi Biscardi è morto / Fratello di Aldo del 'Processo' ed ex senatore : aveva 91 anni : morto Luigi Biscardi , Fratello di Aldo , inventore del 'Processo' : senatore per 3 legislature e grande studioso del filosofo Vincenzo Cuoco.

Aiutateci a identificarlo! Bimbo di 4 anni morto sullo skateboard travolto dal furgone : La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni dell'incidente avvenuto nel Surrey, in Regno Unito, ieri mattina, domenica 2 giugno. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato investito da un furgone , il piccolo, che non è stato ancora identificato, stava giocando con lo skateboard quando è stato travolto . I servizi di emergenza, compresi i paramedici e l’elisoccorso, sono intervenuti sulla scena, Hurst Green, il ...

Rino Gaetano - morto 38 anni fa in incidente/ Il rapporto coi 'geni' Tenco e Jannacci : Rino Gaetano moriva 38 anni fa in un incidente stradale a Roma: Gianna e le altre sue canzoni, tra contraddizioni e illusioni.

FABIANO VITUCCI È morto - INCIDENTE IN MOTO/ L'ex Uomini e donne aveva 29 anni : FABIANO VITUCCI è MORTO alla soglia dei suoi 30 anni a causa di un INCIDENTE in MOTO , addio al corteggiatore di Uomini e donne : cordoglio sui social.

José Antonio Reyes - morto l’ex calciatore di Siviglia - Real e Atletico. Aveva 35 anni : È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes , il giocatore spagnolo che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siviglia , Arsenal, Real e Atletico Madrid, diventando il primo calciatore spagnolo a vincere il campionato inglese e il maggior detentore di Uefa Europa League (quattro), record condiviso con Beto, Kevin Gameiro e Vitolo, di cui le ultime tre vinte con il Siviglia . È stato proprio il club in cui Reyes era anche ...

Uomini e Donne in lutto : morto l’ex corteggiatore. Aveva 29 anni : lutto a Uomini e Donne : è morto un giovane corteggiatore del programma. Fabiano Vitucci Aveva 29 anni . È deceduto in un incidente avvenuto venerdì pomeriggio a Terranuova. Come riporta il quotidiano La Nazione, la moto guidata da Fabiano si è scontrata contro un mezzo pesante sul ponte dell’Arno, al confine tra i comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Stando a una prima ricostruzione, il 29enne, residente a Montevarchi, che ...

Loreggia. Perugino di 32 anni morto in un incidente : C. M. A., Perugino di 32 anni , è morto nel Padovano dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con

Meteo estremo - nuovo tornado in Cile : disastro a Talchahuano e Concepción! Gravi danni - feriti e un morto [FOTO e VIDEO] : Appena un giorno dopo il distruttivo tornado che ha colpito Los Ángeles, in Cile, danneggiando 100 case e ferendo 18 persone, un altro vortice si è abbattuto sul Paese sudamericano, sempre nella regione di Bío Bío. Il tornado, che in origine era una tromba marina, ha messo in ginocchio diversi settori delle città di Talcahuano e Concepción, distruggendo i tetti e le finestre delle case, ribaltando i veicoli e provocando Gravi danni, come ...