Belen e Stefano De Martino verso le nozze bis | la data sarebbe il 20 settembre

Belen Rodriguez e Stefano De Martino conducono La Notte della Taranta su Rai2 : Stefano e Belen Dopo aver ritrovato la passione di un tempo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono pronti a lavorare insieme. I due coniugi seguiranno infatti, in diretta per Rai 2, La Notte della Taranta 2019, evento che si terrà a Melpignano (Puglia) il 24 agosto. Protagonista assoluta della serata sarà la musica tradizionale salentina. Stefano e Belen, per tale ragione, non saliranno sul palco del Concertone, guidato dal maestro Fabio ...

Belen incinta ? nuovamente mamma per la seconda volta da Stefano : Il particolare che accende i social e che fa pensare ad una nuova gravidanza per Belen Belen incinta – Belen Rodriguez potrebbe essere di nuovo incinta. L’indiscrezione sta facendo il giro del web dopo che la showgirl argentina ha pubblicato una foto sospetta sul suo profilo Instagram. Nell’immagine pubblicata sul social network fotografico si vede la … Continue reading Belen incinta ? nuovamente mamma per la seconda volta da Stefano at ...

