Stati Uniti | ora per entrare bisogna fornire i propri account social

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le favorite. Stati Uniti - Francia - Germania e Giappone in prima fila : Il conto alla rovescia sta per terminare per le squadre che prenderanno parte ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Dal 7 giugno al 7 luglio la Francia sarà al centro della scena, splendida vetrina per le giocatrici più forti del pianeta, pronte ad esibirsi con giocate di pregevole fattura. Ci sarà anche l’Italia. La Nazionale di Milena Bertolini ha interrotto il digiuno che durava da 20 anni e vuole giocarsi le proprie carte di ...

La Cina ha avvertito i viaggiatori cinesi che entrano negli Stati Uniti che potrebbero essere soggetti a controlli e interrogatori : Il ministero degli Esteri cinese e le ambasciate e i consolati cinesi negli Stati Uniti hanno diffuso delle raccomandazioni sui viaggi nel paese ai propri cittadini, informandoli del fatto che i viaggiatori cinesi sono Stati sottoposti a interrogatori e ad altre

Pronostico Francia vs Stati Uniti - Ottavi di Finale Mondiale U-20 04-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Francia-Stati Uniti, Ottavi di Finale Mondiale U-20; Martedì 4 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Francia / Stati Uniti / Analisi – Allo Zdzislaw Krzyszkowiak Stadium va in scena la sfida valevole per gli Ottavi di Finale che mette di fronte la Francia agli Stati Uniti.Come arrivano le due squadre?Francia / Stati Uniti/ Mondiale U-20 – I padroni di casa di giornata hanno chiuso a punteggio pieno ...

Il diplomatico nordcoreano dato per morto dopo le trattative con gli Stati Uniti in realtà è vivo - dice CNN : Il diplomatico nordcoreano che nei giorni scorsi era stato dato per morto dopo le trattative con gli Stati Uniti in realtà sarebbe vivo, hanno detto a CNN diverse fonti. La notizia della morte di Kim Hyok-chol era stata data da Chosun

Chiedi un visto per gli Stati Uniti? Scattano i controlli su social network ed email : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Per richiedere il visto degli Stati Uniti sarà necessario fornire, oltre ai classici dati personali, i propri nomi utente utilizzati sui social network, i precedenti indirizzi email e numeri di telefono come parte del procedimento. L’implementazione di questo requisito fa parte dell’espansione dello screening potenziato dall’amministrazione Trump, introdotto ...

Google e Amazon hanno troppo potere? Negli Stati Uniti vogliono vederci chiaro : (Foto: Getty Images) Amazon e Google saranno messe sotto stretta osservazione da parte delle autorità americane che vigilano in materia di concorrenza del mercato. È quanto si apprende da un articolo apparso sul New York Times, dove si legge che il crescente potere di questi e altri giganti di internet rischia ormai di diventare troppo grande e ledere alla competizione in diversi settori. A spartirsi il controllo sulle due società saranno il ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva per una visita di stato nel Regno Unito : Mentre il Regno Unito si prepara per la visita di stato di tre giorni di Donald Trump che avverrà oggi, lunedì 3 giugno 2019, i commenti del presidente degli Stati Uniti stanno già suscitando scalpore. In un’intervista con The Sun, Trump ha dato la sua opinione riguardo politica britannica, appoggiando Boris Johnson nel suo tentativo di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. “Mi è sempre piaciuto … è stato molto ...

Mercoledì Sephora chiuderà tutti i suoi negozi negli Stati Uniti per un corso sul rispetto delle differenze : Mercoledì 5 giugno la catena di cosmetici Sephora chiuderà tutti suoi negozi e uffici negli Stati Uniti per un corso sulla “diversity” (cioè sul rispetto di tutti indipendentemente da sesso, etnia, orientamento sessuale) ai suoi dipendenti. Il corso arriva a

FTC e dipartimento di Giustizia si spartiranno la supervisione antitrust di Amazon e Google negli Stati Uniti - dice il Washington Post : La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti avrà competenza sulle questioni antitrust che riguardano Amazon, secondo informazioni raccolte dal Washington Post. La FTC, che ha poteri antitrust, avrebbe infatti raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia, che si

Perché queste leggi contro l’aborto negli Stati Uniti : Solo quest'anno ne sono state approvate in quattro Stati, pur sapendo che sono incostituzionali: lo scopo è arrivare alla Corte Suprema

Stati Uniti - sparatoria in ufficio pubblico in Virginia : 13 vittime - ucciso l’attentatore : Tredici morti e tre feriti. Questo il bilancio della sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio dopo le 16 (le 22 in Italia) in un ufficio municipale di Virginia Beach, negli Stati Uniti. Un impiegato pubblico ha aperto il fuoco all’impazzata in un complesso di edifici governativi, prima di restare ucciso dagli agenti che cercavano di fermarlo. “Sembrava una scena di guerra”, ha raccontato in conferenza stampa il capo della polizia della ...

Gli Stati Uniti stanno per aprire un’indagine antitrust nei confronti di Google - dice il Wall Street Journal : Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta per avviare un’indagine antitrust nei confronti di Google, per quanto riguarda il suo motore di ricerca e la posizione dominante che ricopre in diversi altri settori. La notizia non è ancora ufficiale,

Spazio : Stati Uniti e Giappone insieme per la Luna : Giappone e Stati Uniti rinsaldano la loro collaborazione spaziale: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump durante una conferenza stampa lo scorso 27 maggio a Tokyo, a cui ha preso parte anche il primo ministro nipponico, Shinzo Abe. «Sono lieto di confermare che abbiamo concordato di espandere notevolmente la cooperazione delle nostre nazioni nell’esplorazione umana dello Spazio – ha detto Trump – il Giappone si unirà alla nostra missione ...

Nessuno nel parterre di Piazza Affari vuole evocarla. Ma le fiammate dello spread di questi giorni con i rendimenti sui Btp decennali che sono risaliti sopra il 2,7%, ormai a pochi punti dai corrispettivi greci (penalizzando in Borsa le banche orfane della crescita economica) riporta il pensiero degli operatori alla tempesta perfetta del 2011 sul debito sovrano che si abbattè sull'Italia.