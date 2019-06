Monster Boy and the Cursed Kingdom | il successore spirituale di Wonder Boy 3 arriverà su

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Il superbodiBoy 3 di Atelier,Boy and the, si sta finalmente dirigendo verso il PC, con una versione Steam e GOG ora confermata per il 25 luglio, riporta Eurogamer.net.Boy and theè stato inizialmente lanciato su Switch, Xbox One e PlayStation 4 alla fine dello scorso anno, dove è stato accolto positivamente.Se siete appassionati di platform 2D,Boy merita la vostra considerazione. Il gioco adotta il modello RPG/Metroidvania diBoy 3, che consente ai giocatori di accedere gradualmente a nuove aree da un hub centrale. Il geniale level design distingueBoy, mescolando il platform tradizionale con puzzle meravigliosamente costruiti e sempre più elaborati, intelligentemente costruiti attorno alla possibilità di passare da una trasformazione all'altra (e ai loro distinti poteri) al volo.Leggi ...

