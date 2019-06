May a Trump: alleanza speciale,duratura

Idl3 : Trump non esclude che gli Stati Uniti possano richiedere al Regno Unito la possibilità di mettere le mani sul siste… - FCHptLi0AdJheZU : RT @SkyTG24: #Trump incontra Theresa May: 'Pronti ad accordo commerciale fenomenale' - CaterinaRicci8 : Trump dalla May: “faremo accordi formidabili.” La prego, primo ministro Conte, cerchi con il tycoon una mediazione… -

Un'ora di colloquio tra la premier May e il presidente, in cui sono stati trattati tutti i dossier internazionali,ma anche Brexit,clima e commercio. "Resto dell'idea che una Brexit con un buon accordo sia la scelta migliore nell'interesse nazionale britannico", ha detto May. Accanto alle relazioni bilaterali, che May ha definito speciali e durature, i due leader hanno discusso di Iran e del caso del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei. Annullato il previsto bilaterale privato, cioé senza i consiglieri.(Di martedì 4 giugno 2019)