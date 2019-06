Louis C K | lo stand up comedian farà uno show a Milano a luglio

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) Il comico americanoC. K., considerato da molti come il maggiorupvivente, arriva in Italia con uno spettacolo il 15al Teatro Nuovo di. I biglietti sono già in vendita su TicketOne, mentre sul suo sito non vi è traccia dell'evento. Si tratta del primoin Italia per lo statunitense, che naturalmente sarà in inglese.C.K., autore di diversi celebrati speciali diup comedy e della premiata serie tv Louie, fu accusato alla fine del 2017 di aver molestato alcune donne. L'uomo ammise le accuse, dichiarando di volersi ritirare per un po’ dalla vita pubblica.C. K., loupunopubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2019 11:57.

