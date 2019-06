Lamborghini Huracán - La Sterrato non teme l' off-road

quattroruote

(Di martedì 4 giugno 2019) Trasformare una supercar in una fuoristrada? Lalha fatto, creando la, unevoluzione della dieci cilindri pensata per offrire performance elevate anche nella guida in off-. Ispirata alla Jarama Bob creata dal collaudatore Bob Wallace negli anni 70, laper il momento è solo una concept e non è chiaro se da questo progetto deriverà un modello di serie con caratteristiche meno estreme. Anello di congiunzione. Basata sullaEvo, laè pensata come trait dunion tra la gamma delle supercar di SantAgata Bolognese e quella delle Suv. La Urus, infatti, ha fornito parecchi spunti ai tecnici emiliani per la realizzazione di questo nuovo prototipo, a partire dalle regolazioni dellelettronica. Il sistema Ldvi (Dinamica Veicolo Integrata) interagisce con la trazione integrale, il torque vectoring, lasse posteriore sterzante e ...

