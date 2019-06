Governo alla resa dei Conte

La lettera di Tria alla Ue e la fuga di notizie : ora nel Governo è caccia al colpevole : Lega convinta che la fuga di notizia sulla lettera Ue sia colpa del M5S. E Salvini sfida Bruxelles: «Vedremo chi ha la testa più dura»

Lettera alla Ue - salta la tregua nel Governo : Il governo sbanda paurosamente. Fibrilla, per una giornata intera, sulla risposta da inviare a Bruxelles che minaccia di aprire una procedura d'infrazione. Il giorno dopo il vertice con lo stato...

Lettera alla Ue - salta la tregua nel Governo : Il governo sbanda paurosamente. Fibrilla, per una giornata intera, sulla risposta da inviare a Bruxelles che minaccia di aprire una procedura d'infrazione. Il giorno dopo il vertice con lo stato...

La risposta del Governo alla lettera della Commissione Europea : È stata inviata ieri sera, dopo che una bozza in cui si parlava di flat tax e di tagli al welfare aveva portato a nuovi malumori tra Lega e M5S

Ecco la lettera inviata da Tria alla Ue dopo lo scontro nel Governo : Una prima versione della lettera che il Mef in serata ha spedito a Bruxelles in risposta alle richieste della Commissione viene contestata dal M5S che chiede un vertice urgente a Conte. Poi Palazzo Chigi precisa: la bozza circolata non è quella definitiva...

Tria invia la lettera alla Ue dopo lo scontro nel Governo : Una prima versione della lettera che il Mef in serata ha spedito a Bruxelles in risposta alle richieste della Commissione viene contestata dal M5S che chiede un vertice urgente a Conte. Poi Palazzo Chigi precisa: la bozza circolata non è quella definitiva...

Spread "alla greca" - crescita zero - l'allarme di Visco : il paese rischia e il Governo va nel pallone sulla lettera Ue : Fosse stata una giornata litigiosa come le tante a cui questo governo ha abituato il paese, la rabbia di Luigi Di Maio contro Giovanni Tria sulla lettera di giustificazione a Bruxelles sarebbe stata archiviata come un film già visto, ennesimo fotogramma di un governo che non ha collante interno e che comunque tiene. E lo stesso ragionamento, con una sfumatura più pessimista, si sarebbe applicato al veleno post elettorale che si ...

Lite sulla risposta di Tria alla Ue. M5S la contesta e chiede vertice di Governo : Il Pil italiano nel primo trimestre del 2019 è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1% su base annua....

Il Governo risponde alla lettera Ue : "Ridurremo la spesa per il welfare" : "Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". È questo uno dei passaggi della lettera che verrà inviata alla Commissione europea. La lettera è stata preparata ieri durante il vertice che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha avuto con gli 'sherpa' economici del ...

Pil "piatto" - misure sbagliate e allarme spread : da Istat e Bankitalia avviso di sfratto al Governo : Mai così male dal 2013: il giorno nero dei conti economici. Se l'Istat vede la stagnazione, Bankitalia sbertuccia il Governo...

Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue sul debito pubblico : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda quota 290 punti base in apertura dei mercati azionari nella giornata in cui è attesa la lettera di risposta del governo italiano all’Ue sui conti pubblici. Il decennale italiano è scambiato al 2,72% sul mercato secondario. La missiva firmata dai commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria, era arrivata mercoledì: l’Unione Europea ...

Pil da bluff ad alibi : il Governo dell’«anno bellissimo» ora chiede clemenza alla Ue : È nei fatti che il Pil non sia cresciuto abbastanza. Ma quel dato oggi può addirittura far sorridere. Perché è come se rispondessimo all’Europa che, poiché il bluff non ha funzionato, allora oggi il quadro è cambiato e di quel bluff ora bisogna tenere conto...

Governo - sottosegretario alla Difesa Tofalo : “Da Trenta errori grossolani”. M5s lo sconfessa : “Non è posizione dei vertici” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha criticato la gestione del ministero da parte di Elisabetta Trenta e giovedì ha rincarato la dose sul suo blog accusandola di “errori grossolani“. Il Movimento lo ha sconfessato, prendendo le distanze da quella che è ...

Governo - sottosegretario alla Difesa Tofalo rimette il mandato dopo post contro la Trenta. Di Maio : “Decide Conte” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha rimesso il mandato nelle mani di Di Maio. E, secondo l’Adnkronos, nonostante alcuni esponenti del Movimento si siano schierati con lui i vertici sarebbero favorevoli ad accettare le dimissioni del parlamentare campano. Che nel ...